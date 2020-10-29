Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Можна. Але не всім сподобається: а) з 1 листопада для громадян України введено візовий збір. б) Громадянам, які прибуватимуть до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба та не матимуть при собі сертифікату з негативним результатом ПЛР-тесту, буде дозволено провести ПЛР-тест безпосередньо після прибуття в ці чотири аеропорти. Вартість ПЛР-тесту складатиме 30 дол.США. в) Єгипет НЕ знаходиться в Європі. г) В Єгипет Ви не попадете на авто з українськими номерами. д) в Єгипті немає гірськолижних центрів. ж) Єгипет - країна пустель, сухого і жаркого клімату. з) ВНП можна отримати при купівлі житла на суму НЕ менше, ніж 50 000 доларів і то на 6 місяців. Продовження є можливим.
Але й правди нема де подіти: немає кращого в світі за кількістю красоти під водою, ніж Червоне море...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Я реально вдячний всім форумчанам за щоденну підтримку цієї гілки в ТОП розділу "Ринок нрухомості". Придумавши її в квітні 2018 року, я НЕ очікував, що вона набере 1 000 000 переглядів. Більш того, наступного дня після створення я її хотів видалити. Але несподівано єдин пан її підтримав, можливості видалення з технічних причин цього форуму вже не було - та вона залишилася.
Давайте будемо чесними: як би мене тут не топтали ногами та не звинувачували у всіх Восьми смертних гріхах - майже щодня форумчани отримують корисну інформацію. Це моє видення сьогодення. Я його бачу саме так. Бажання людини "Знайти місце під солнцем" непероборне. Марк Твен, здається, написав: "Подорожуйте - це єдине, що у вас не можна відібрати!"
Так ось, станом на сьогодні де ви можете вибрати собі житло, куди ви взагалі можете попасти:
Туреччина - без обмежень. Албанія - без обмежень (саме за цю країну весь час "рулив" один легінь, який за останні 50 років далі Білої Церкви не виїзджав, "рулив" але сам собі в Болгарї не купив і нічого вже не купить); Болгарія - з 1 жовтня потрібно ПЛР тест (саме в цій країні піонЕром ще при живому В.В. Щербицькому (!!!) був інший завзятий дописувач гілки. Але після того в Болгарії більше не був і ніколи вже не буде.) Хорватія – потрібно бронювання житла і ПЛР тест. Дуже дорога країна, але саме там любить відпочивати - покинувши - можливо, вже назавжди - свою квартиру в Аліканте (Іспанія), куплену за 74 000 ойро, моя приятельниця. Чорногорія - дозволено без обмежень резидентам України (громадянам України та іноземцям з посвідкою на проживання в Україні), які проживають, або останні 15 днів до моменту в’їзду в Чорногорію перебували в Україні, або іншій країні “зеленого” списку Чорногорії. Саме там вже років 6 мешкають діти мого кума. Північна Македонія - без обмежень. Класна країна. Правда, моря там немає і не було... Сербія - Громадяни України, які в’їжджають з Болгарії, Північної Македонії, Румунії та Хорватії, зобов’язані мати сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту. Класна країна. Правда, моря там немає і не було... Білорусь - закрито повністю кордони. Велика Британія - необхідна віза і 14 днів карантину. Діти приятеля, які там живуть і багато років там працюють, так і не можуть купити собі більше за площею житло - вже третій місяць іде перевірка фінансового стану та джерел надходження коштів.
Ну що, вибираємо?
В Білорусь повітряним шляхом, але це не курорт і не ЄС.
akurt собі вибирав будинок в 2015 році - на етапі початку будівництва - за критерієм "непогане місце". В 2016 році на етапі закінчення будівництва - "...непогане місце дійсно". Будинок вже майже готовий... Треба розглянути ретельно питання. В 2017 році - "...так будинок дійсно непоганий і ось поспілкувалися із сусідами - вони вже заселилися - все готове та все "під ключ" - сказали, що вже 6 місяців прожили, недоліків не виявили і кращого за якістю будівництва поруч не знайшли. Залишалося в продажу 4 квартири "1+1" - це з 19-ти квартир в будинку - залишив завдаток в 600 доларів та поїхав в Україну вирішувати питання з грошима. Приїхав через 10 днів - в продажу вже не було жодної квратири. Розгребли...
Рік 2020. Вибирали приятелям: земельна ділянка під забудову люб"язно продана Забудовнику університетом. Ніяких вам розвалених заводів "ЛАЗ" або смітників. Природний парк університету. 1 - почалося будівництво ліворуч від центральної брами університету "Технопарку". Не зовсім розумію, що воно таке буде - але, мабуть, щось на кшалт технічного музею або ВДНГ. 2 - територія комплекса - 10 будинків - наші люди взяли квартири на поверсі 7 (верхньому) - інших квартир - нижче - вже не було в продажу. 3 - природний парк із соснами. Зараз виглядає дещо покинутим, але природний же. На півночі цього парку - виділений на час будівництва будівельний технологічний майданчик для Забудовника. Зараз зберігається грунт з фундаменту та будівельна техніка. Є плакат, де написано, що територія виділена мерією до травня 2021 року. 4 - новий комплекс будівель Головного управління поліції провінції Анталія. 5 - будівельний майданчик для водно-спортивного комплекса з басейном та трибунами. Нам здалося, що місце непогане. До моря близько 2000 метрів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt, я буквально совсем недавно забежал в эту тему, прочитал десяток последних страниц, почитал ваши сообщения и загорелся. Я уверен, что вы тут оставили тонны информации на почти тысяче страниц, но это все читать - не перечитать. Не могли бы вы, вкратце, ответить на несколько вопросов? Я сам в Турции никогда не был, но вот мысли купить квартиру в каком-то таком месте посещают давно. И Турция видится очень даже не плохим вариантом для украинца, но я только начинаю свой путь. 1. Как получить ВНЖ или гражданство Турции, достаточно для этого купить недвижимость? Есть какие-нибудь ограничения? 2. Возможно, стоит для начала арендовать там жилье и пожить? Сколько там можно находиться? И вообще, насколько реализуема такая затея, абсолютно не зная языка и не имея там знакомых? 3. Какой город вы посоветуете и почему именно его? Спасибо.