Додано: П'ят 06 лис, 2020 08:12

iriverix написав: 1. Как получить ВНЖ или гражданство Турции, достаточно для этого купить недвижимость? Есть какие-нибудь ограничения?

1. Как получить ВНЖ или гражданство Турции, достаточно для этого купить недвижимость? Есть какие-нибудь ограничения?

покупки

аренды

iriverix написав: 2. Возможно, стоит для начала арендовать там жилье и пожить? Сколько там можно находиться? И вообще, насколько реализуема такая затея, абсолютно не зная языка и не имея там знакомых?

2. Возможно, стоит для начала арендовать там жилье и пожить? Сколько там можно находиться? И вообще, насколько реализуема такая затея, абсолютно не зная языка и не имея там знакомых?

iriverix написав: 3. Какой город вы посоветуете и почему именно его? Спасибо. 3. Какой город вы посоветуете и почему именно его? Спасибо.

Второй по списку в числе городов, в которых иностранцы покупают квартиры.

ВНЖ можно получить по наиболее лояльными во всем мире условиям:а) по фактуЛЮБОЙ по цене недвижимости.б) по фактулюбой по цене недвижимости.Для покупки квартиры НИЧЕГО, кроме загранпаспорта не нужно. Затраты на оформление ВНЖ 700 лир или примерно 2 500 гривен. При этом никакие посредники, адвокаты или юристы не нужны. Подача Заявления - в он-лайн режиме. Минимум документов. Случаев отказов украинцам не зафиксировано. Ограничение только одно - кандидат на ВНЖ не должен нигде засветиться в криминале.Если человек имел ВНЖ 5 лет - может подавать на гражданство. Если 8 лет и не желает получить гражданство - получает "постоянное ВНЖ", ВНЖ позволяет сколько угодно раз покидать Турцию на любой срок и возвращаться на любой срок. Нет никаких ограничений, что очень важно.ВНЖ - кроме кучи всяких "плюшек" - позволяет ввезти в Турцию авто украинской регистрации и ездить на нем без всяких техосмотров и уплаты налогов.Вообще украинец может находиться по европейским правилам без визы 90 дней в течение 180 дней. На практике украинцы, покупая недвижимость или арендуя ее, иногда живут по 3 месяца в каждые пол-года - выезжая и заезжая. Минимальная цена на прямые авиарейсы зафиксирована в этом году - чартеры от 45 евро в одну сторону, регулярные авиалинии - от 90 долларов туда и обратно.Я регулярно бываю в Турции с 2010 года, постоянно живу с 2017 и НЕ ЗНАЮ язык - для жизни в Турции достаточно знать цифры, "здравствуйте", "до свидания", "сколько стоит".При этом все мои соседи уверены, что я прекрасно владею турецким языком. На практике многие турки - особенно молодежь - знают английский язык, а турки поколения лет 45-55 говорят часто на русском языке.По поводу выбора города я неоднократно писал:а) Стамбул - город, по населению превышающий десятки стан мира - город ДЛЯ БИЗНЕСА.б) Анталия - международный курорт, город для СЕБЯ, ЛЮБИМОГО, круглогодично комфортный город для жизни.Из мох соседей по жилому дому - турков (а в доме квартиры принадлежат и гражданам Франции, и Великобритании, и Нидерландов) - все имеют еще и квартиры в Стамбуле. То есть турок средней руки имеет 2 квартиры: одну в Стамбуле, А ВТОРУЮ - В АНТАЛИИ. По размерам ГОРОД превышает Киев, по населению - несколько меньше. Развитая инфраструктура. Аэропорт. Театры, стадионы, выставочные центры и музеи. Горнолыжный центр. Больницы и поликлиники (обслуживание украинцев - по Полису медицинского страхования иностранца).Комфортное без особых ограничений проживание в Анталии для двоих - все затраты - примерно 500 долларов в месяц.Я ежемесячно публикую - форум-то финансовый - затраты на проживание и коммунальные услуги - октябрь - двушка - живу с женой - менее 30 долларов.