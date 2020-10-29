Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:06

djbnd777 написав: akurt

без стратегии-нет развития без стратегии-нет развития

То есть не человек красит место, а место - делает богаче человека.

Ну стратегия как бы есть:- арендовали помещение под "бутик-ресторан" площадью 80 квадратов.- арендная плата около 20 000 гривен в месяц+коммунальные.- помещение арендодателем оборудовано кухонными приспособлениями.- всего вложили 35000-40000 долларов (точно как бы еще и не все бумажки подсчитали).- обычное блюдо - например стейк стоит 230 гривен."Быть богатым, но здоровым. Это лучше, чем быть бедным, но больным".Будем посмотреть...Но на сегодня САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕДВИЖИМОСТЬ - владелец помещения на первом этаже не самой шумной улицы как бы в центре одного города Украины получает в месяц 20 000 (двадцать тысяч) необлагаемых (я так думаю) налогами бабулетов.Безусловно здесь играет роль то, о чем писал Карл Маркс: "Земельная рента".В 2008 году приятели выставили на продажу трешку на первом некотирующемся этаже панельного дома в очень очень отдаленном спальном районе одного областного центра за 130 000 долларов.Я крутил пальцем у виска - своего и их. Смеялись мне в лицо, рассказывая, что всё в этом мире будет, но помещений на первом этаже не так много и их "уже не будет".В каком-то смысле они правы: продают до сих пор, но уже кажется за 30 000...