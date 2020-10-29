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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 822823824825
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:49

Вам "5 баллов" от меня.
  djbnd777 написав:почему никого не волнует, кто и как платит налоги в Украине?
почему ВСЕХ так волнуют налоги за границей?

Еще прикольнее, когда угрожают неприятностями лет через 50.
На эту тему цитата от бизнесмена средней руки - бывшего моего подчиненного - он открыл на днях ресторан в Украине:
"Самое обидное что планы мы строить можем, а вот как будет даже на месяц вперёд - не спрогнозируем..."
(Приведена настоящая цитата вчерашнего общения без редактирования и исправлений.)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:13

  shapo написав:https://snob.ru/profile/31943/blog/171284/
«Головы резать нехорошо, НО». Карикатуры, которые раскололи мир надвое


статья просто "космос", очень интересная, спасибо!
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:44

akurt
без стратегии-нет развития
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:06

  djbnd777 написав:akurt
без стратегии-нет развития

Ну стратегия как бы есть:
- арендовали помещение под "бутик-ресторан" площадью 80 квадратов.
- арендная плата около 20 000 гривен в месяц+коммунальные.
- помещение арендодателем оборудовано кухонными приспособлениями.
- всего вложили 35000-40000 долларов (точно как бы еще и не все бумажки подсчитали).
- обычное блюдо - например стейк стоит 230 гривен.
- стратегическая цель: "Быть богатым, но здоровым. Это лучше, чем быть бедным, но больным".
Будем посмотреть...
Но на сегодня САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕДВИЖИМОСТЬ - владелец помещения на первом этаже не самой шумной улицы как бы в центре одного города Украины получает в месяц 20 000 (двадцать тысяч) необлагаемых (я так думаю) налогами бабулетов.
Безусловно здесь играет роль то, о чем писал Карл Маркс: "Земельная рента".
То есть не человек красит место, а место - делает богаче человека.
В 2008 году приятели выставили на продажу трешку на первом некотирующемся этаже панельного дома в очень очень отдаленном спальном районе одного областного центра за 130 000 долларов.
Я крутил пальцем у виска - своего и их. Смеялись мне в лицо, рассказывая, что всё в этом мире будет, но помещений на первом этаже не так много и их "уже не будет".
В каком-то смысле они правы: продают до сих пор, но уже кажется за 30 000...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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