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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 09:49
Вам "5 баллов" от меня.
djbnd777 написав:
почему никого не волнует, кто и как платит налоги в Украине?
почему ВСЕХ так волнуют налоги за границей?
Еще прикольнее, когда угрожают неприятностями лет через 50.
На эту тему цитата от бизнесмена средней руки - бывшего моего подчиненного - он открыл на днях ресторан в Украине:"Самое обидное что планы мы строить можем, а вот как будет даже на месяц вперёд - не спрогнозируем..."
(Приведена настоящая цитата вчерашнего общения без редактирования и исправлений.)
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akurt
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:13
shapo написав:
https://snob.ru/profile/31943/blog/171284/
«Головы резать нехорошо, НО». Карикатуры, которые раскололи мир надвое
статья просто "космос", очень интересная, спасибо!
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:44
akurt
без стратегии-нет развития
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djbnd777
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 11:06
djbnd777 написав:akurt
без стратегии-нет развития
Ну стратегия как бы есть:
- арендовали помещение под "бутик-ресторан" площадью 80 квадратов.
- арендная плата около 20 000 гривен в месяц+коммунальные.
- помещение арендодателем оборудовано кухонными приспособлениями.
- всего вложили 35000-40000 долларов (точно как бы еще и не все бумажки подсчитали).
- обычное блюдо - например стейк стоит 230 гривен.
- стратегическая цель:
"Быть богатым, но здоровым. Это лучше, чем быть бедным, но больным".
Будем посмотреть...
Но на сегодня САМОЕ ГЛАВНОЕ - НЕДВИЖИМОСТЬ - владелец помещения на первом этаже не самой шумной улицы как бы в центре одного города Украины получает в месяц 20 000 (двадцать тысяч) необлагаемых (я так думаю) налогами бабулетов.
Безусловно здесь играет роль то, о чем писал Карл Маркс: "Земельная рента
".То есть не человек красит место, а место - делает богаче человека.
В 2008 году приятели выставили на продажу трешку на первом некотирующемся этаже панельного дома в очень очень отдаленном спальном районе одного областного центра за 130 000 долларов.
Я крутил пальцем у виска - своего и их. Смеялись мне в лицо, рассказывая, что всё в этом мире будет, но помещений на первом этаже не так много и их "уже не будет".
В каком-то смысле они правы: продают до сих пор, но уже кажется за 30 000...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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akurt
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:06
akurt
получает в месяц 20 000 (двадцать тысяч) необлагаемых (я так думаю) налогами бабулетов.
не дальновидно.
как фоп 3 группы, он получит 20 000грн и заплатит всег 5%-400 грн налогов. И любители контроля уплаты будут довольны, и арендодателю спится спокойно, и есть документ в виде квартально или годовой налоговой декларации, который нужно предоставить для покупки той же квартиры, машины и т.п, что выше 400 000 грн.
для тех, кто не понимает в налогообложении:
арендодатель, заплатив в Украине 400 грн налога, не должен платить их в Турции, если он живет в Турции и тратит полученные 20 000 на территории Украины в Турции.
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djbnd777
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:10
Очень интересная и полезная для форумчан информация.
Как именно происходит там - с этими 20 000 - я не знаю, ибо с арендодателем - ясное дело - не знаком, а арендатор, думаю, не знает все "тонкости".
Мое мнение: безусловно и можно, и нужно заплатить налог и спать спокойно.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 06 лис, 2020 12:16, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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akurt
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:13
akurt, спасибо за развернутый ответ. Анталия - это курортный город, и как правило в таких городах все дороже. Цены для туристов. А как насчет нетуристических городов? Например Измир. Мне не обязательно море в пешей доступности, просто хотелось бы теплого климата и красоты вокруг. Меня от Киева уже воротит и нагоняет тоску. Я, правда, не знаю чем буду заниматься, хорошо разбираюсь в электронике, прийдется искать работу и изучать язык, так как удаленно этим не позанимаешься... У меня в Киеве две квартиры есть. Их можно сдавать за 700-800$ обе. Реально на эти деньги арендовать в Турции жилье и жить первое время? Пока еще возраст позволяет (34 года), хотелось бы что-то изменить в жизни.
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iriverix
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:29
iriverix написав:akurt
, спасибо за развернутый ответ. Анталия - это курортный город, и как правило в таких городах все дороже. Цены для туристов. А как насчет нетуристических городов? Например Измир. Мне не обязательно море в пешей доступности, просто хотелось бы теплого климата и красоты вокруг. Меня от Киева уже воротит и нагоняет тоску. Я, правда, не знаю чем буду заниматься, хорошо разбираюсь в электронике, прийдется искать работу и изучать язык, так как удаленно этим не позанимаешься... У меня в Киеве две квартиры есть. Их можно сдавать за 700-800$ обе. Реально на эти деньги арендовать в Турции жилье и жить первое время? Пока еще возраст позволяет (34 года), хотелось бы что-то изменить в жизни.
Вообще-то мой ответ был гораздо развернутее, но я его сократил: мне в вину ставят то, что я много пишу. Люди привыкли сложные вопросы рассказывать простыми совами. Здесь на ветке один красавец на все вопросы отвечал так: "Хо-хо
" (с) или "Ах-ах
" (с). При этом всегда доавлаял именно этот знак: (с).
1. Цены для туристов - это как раз не про Анталию. Цены однозначно выше в мелких курортных поселках типа Кемера
- ровно в 2 раза на продукты, овощи и фрукты. Самое забавное: в начале сентября в Бельдиби
отдыхала племянница и нигде и никак не могла купить свежий инжир, которого в Анталии были просто горы и горы и по цене кажется от 7-лир (25 гривен кг). А вот на рынках вблизи дорогих отелей им рассказывали, что инжир уже отошел, что его уже нет и прочие глупости.
Прикол номер два - в киосках по торговле вещами: если в Анталии футболка продается за 10 турецких лир (примерно 35 гривен), то не в Анталии вместо значка турецкой лиры скромно ставят значок евро. И покупают...
По Анталии рынки: в моем микрорайоне на много цены чуть выше, чем вдругих микрорайонах (здесь много иностранцев) - процентов на 5-10. Но ехать из-за 5-10% на разнице в 1 (одну) копейку на дрогой рынок нет никакого смысла.
2. Про ваши квартиры в Киеве - жаль, что флудеры засыпали ветку горами мусора - я уже выкладывал расчет о том, что ВЫГОДНО сдавать свою и не свою квартиру в Украине и жить припеваючи в Анталии.
Я сейчас уезжаю по делам, но в двух словах:
- снять квартиру "2+1" можно в новом жилом комплексе и новую примерно за 2000 лир - это примерно 7000 гривен. Наши люди в августе сняли "1+1" с мебелью (!!!) за кажется (я писал на этой ветке) 1600 лир в месяц.
- расходы на проживание - ориентир 500 долларов в месяц, это и квартплата, и коммунналка, и питание, и вино, и сигареты, и бензин.
Где-то по соседству со мной живет известный украинский писатель и телеведущий Антін Мухарський
- так вот с месяц назад он давал развернутое интервью и подтвердил именно эту цифру - 500 долларов в месяц на двоих (при условии, что квартиру вы НЕ арендуете).
И он, и я имеют тут свои квартиры. Я купил и не скрываю - новую в 2017 году за 49 500 долларов; двушка.
За эти 49 500 и эту двушку меня уже обещали четвертовать, подвесить за печень на крюк и даже встретить на границе Турция-Болгария и переломать все кости (не шучу, прямые открытые угрозы были удалены модераторами).
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akurt
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:46
akurt написав:
Где-то по соседству со мной живет известный украинский писатель и телеведущий Антін Мухарський
а был таким патриотом, таким патриотом вышиванистым))), может, еще и налоги заплатил в Украине, что бы жить в Турции?.
ну так, интересно для себя, а то как слава вакурчук - в вышиванках по заграницам призывать к патриотизьму, не платя налоги
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