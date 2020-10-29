Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:29

iriverix написав: akurt, спасибо за развернутый ответ. Анталия - это курортный город, и как правило в таких городах все дороже. Цены для туристов. А как насчет нетуристических городов? Например Измир. Мне не обязательно море в пешей доступности, просто хотелось бы теплого климата и красоты вокруг. Меня от Киева уже воротит и нагоняет тоску. Я, правда, не знаю чем буду заниматься, хорошо разбираюсь в электронике, прийдется искать работу и изучать язык, так как удаленно этим не позанимаешься... У меня в Киеве две квартиры есть. Их можно сдавать за 700-800$ обе. Реально на эти деньги арендовать в Турции жилье и жить первое время? Пока еще возраст позволяет (34 года), хотелось бы что-то изменить в жизни. , спасибо за развернутый ответ. Анталия - это курортный город, и как правило в таких городах все дороже. Цены для туристов. А как насчет нетуристических городов? Например Измир. Мне не обязательно море в пешей доступности, просто хотелось бы теплого климата и красоты вокруг. Меня от Киева уже воротит и нагоняет тоску. Я, правда, не знаю чем буду заниматься, хорошо разбираюсь в электронике, прийдется искать работу и изучать язык, так как удаленно этим не позанимаешься... У меня в Киеве две квартиры есть. Их можно сдавать за 700-800$ обе. Реально на эти деньги арендовать в Турции жилье и жить первое время? Пока еще возраст позволяет (34 года), хотелось бы что-то изменить в жизни.

Вообще-то мой ответ был гораздо развернутее, но я его сократил: мне в вину ставят то, что я много пишу. Люди привыкли сложные вопросы рассказывать простыми совами. Здесь на ветке один красавец на все вопросы отвечал так: "Хо-хо" (с) или "Ах-ах" (с). При этом всегда доавлаял именно этот знак: (с).1. Цены для туристов - это как раз не про Анталию. Цены однозначно выше в мелких курортных поселках типа Кемера - ровно в 2 раза на продукты, овощи и фрукты. Самое забавное: в начале сентября в Бельдиби отдыхала племянница и нигде и никак не могла купить свежий инжир, которого в Анталии были просто горы и горы и по цене кажется от 7-лир (25 гривен кг). А вот на рынках вблизи дорогих отелей им рассказывали, что инжир уже отошел, что его уже нет и прочие глупости.Прикол номер два - в киосках по торговле вещами: если в Анталии футболка продается за 10 турецких лир (примерно 35 гривен), то не в Анталии вместо значка турецкой лиры скромно ставят значок евро. И покупают...По Анталии рынки: в моем микрорайоне на много цены чуть выше, чем вдругих микрорайонах (здесь много иностранцев) - процентов на 5-10. Но ехать из-за 5-10% на разнице в 1 (одну) копейку на дрогой рынок нет никакого смысла.2. Про ваши квартиры в Киеве - жаль, что флудеры засыпали ветку горами мусора - я уже выкладывал расчет о том, что ВЫГОДНО сдавать свою и не свою квартиру в Украине и жить припеваючи в Анталии.Я сейчас уезжаю по делам, но в двух словах:- снять квартиру "2+1" можно в новом жилом комплексе и новую примерно за 2000 лир - это примерно 7000 гривен. Наши люди в августе сняли "1+1" с мебелью (!!!) за кажется (я писал на этой ветке) 1600 лир в месяц.- расходы на проживание - ориентир 500 долларов в месяц, это и квартплата, и коммунналка, и питание, и вино, и сигареты, и бензин.Где-то по соседству со мной живет известный украинский писатель и телеведущий Антін Мухарський - так вот с месяц назад он давал развернутое интервью и подтвердил именно эту цифру - 500 долларов в месяц на двоих (при условии, что квартиру вы НЕ арендуете).И он, и я имеют тут свои квартиры. Я купил и не скрываю - новую в 2017 году за 49 500 долларов; двушка.За эти 49 500 и эту двушку меня уже обещали четвертовать, подвесить за печень на крюк и даже встретить на границе Турция-Болгария и переломать все кости (не шучу, прямые открытые угрозы были удалены модераторами).