|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:53
clientage
нужно.
плачу 3117,18 в квартал. Полагаю, что ради получения 20 в месяц, фоп не открывают.
-
djbnd777
-
-
- Повідомлень: 126
- З нами з: 19.12.14
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: iriverix
, Serg-ik
і 1 гість
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|5778
|662087
|
|
|10
|1027
|
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor
|
|1237
|156636
|
|