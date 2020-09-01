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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 823824825826
Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:53

clientage
нужно.
плачу 3117,18 в квартал. Полагаю, что ради получения 20 в месяц, фоп не открывают.
djbnd777
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:39

  djbnd777 написав:clientage
нужно.
плачу 3117,18 в квартал. Полагаю, что ради получения 20 в месяц, фоп не открывают.

Странно, почему такая сумма? ЕСВ в месяц 1100, в квартал 3300грн.
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:43

  djbnd777 написав:akurt

как фоп 3 группы, он получит 20 000грн и заплатит всег 5%-400 грн налогов. И.

Тоже непонятно, 5% от 20тыс. ежемесячный платёж составит 1тыс. грн. И как ФОП 3 группы, налог платится поквартально то есть в этом случае 3000грн в квартал. Как появилась цифра в 400грн - непонятно.
San1t
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:56

San1t
с математикой.. ну, так получилось, сорри.
в ел.кабинете из рассчета указанной суммы долгов нет
но мы же на этой ветке обсуждем не правильность нарахування налогов? :D

По законодательству, ФОП освобождены от уплаты ЕСВ за март, апрель и май 2020 года. Соответственно, во II квартале такие предприниматели могут уплатить только ЕСВ за июнь: 1039,06 грн (это — минимальная зарплата в 4723 грн х 0,22). Но добровольно можно оплатить и всю сумму: 3117,18 грн. (13 июл. 2020 г.). Я из тех, кто добровольно платит всю сумму, не смотря на освобождение, ибо карантинные меры на моей работе не отразились, считаю справедливым заплатить налог.
А с 09.2020.-1100 грн.
djbnd777
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  #<1 ... 823824825826
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