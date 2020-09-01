clientage
нужно.
плачу 3117,18 в квартал. Полагаю, что ради получения 20 в месяц, фоп не открывают.
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Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:53
clientage
нужно.
плачу 3117,18 в квартал. Полагаю, что ради получения 20 в месяц, фоп не открывают.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:39
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:43
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:56
San1t
с математикой.. ну, так получилось, сорри.
в ел.кабинете из рассчета указанной суммы долгов нет
но мы же на этой ветке обсуждем не правильность нарахування налогов?
По законодательству, ФОП освобождены от уплаты ЕСВ за март, апрель и май 2020 года. Соответственно, во II квартале такие предприниматели могут уплатить только ЕСВ за июнь: 1039,06 грн (это — минимальная зарплата в 4723 грн х 0,22). Но добровольно можно оплатить и всю сумму: 3117,18 грн. (13 июл. 2020 г.). Я из тех, кто добровольно платит всю сумму, не смотря на освобождение, ибо карантинные меры на моей работе не отразились, считаю справедливым заплатить налог.
А с 09.2020.-1100 грн.
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