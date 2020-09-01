Додано: Суб 07 лис, 2020 19:21

Вот говоришь людям, что Турция - единственная страна в мире, где украинца считают человеком ПЕРВОГО сорта - не верят...Сегодня первый раз за 3 года мое авто останавливал полицейский контроль, причём, первый раз - что удивительно, на очень малозначительный горной трассе от Античного города Сагалассос (находится на высоте примерно 1500 м над уровнем моря) до пещеры Инсуйю.Первый патруль сделал знак остановиться и издалека на планшете набрал номер моего авто украинской регистрации. Документы не проверяли, а посоветовали даже в авто ездить в маске. Одел. Поехал...Второй раз вообще цирк: полицейский дал команду остановиться, я открыл стекло водительской двери, что то он мне говорит, я не понимаю... тут к нему подходит еще и военный патруль - вооружены парни с ног до головы (Дай Бог нашим солдатам так).Посмотрели на мои украинские номера и вдруг говорят на украинском: "Ну я и поехал дальше... То есть в Анталию... Скоростная трасса в три полосы в каждом направлении...Для справки:- вход в Античный город Сагалассос - 14 лир, но я не платил, так как у меня - годовая "Музейная карта" - вход в абсолютно все музеи Турции бесплатно. Продается только тем, кто имеет ВНЖ в Турции. Цена на год 60 лир или примерно 220 гривен. Например вход в Памуккале - 80 лир. В Археологический музей Анталии - 45 лир, в античный город Фазелис - 55 лир.- вход в пещеру - райское наслаждение - 10 лир (35 гривен). Тут музейная карта "не работает" так как объект природный, а не исторический.Парковки везде бесплатные.