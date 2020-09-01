clientage
нужно.
плачу 3117,18 в квартал. Полагаю, что ради получения 20 в месяц, фоп не открывают.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 06 лис, 2020 13:53
clientage
нужно.
плачу 3117,18 в квартал. Полагаю, что ради получения 20 в месяц, фоп не открывают.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:39
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:43
Додано: П'ят 06 лис, 2020 15:56
San1t
с математикой.. ну, так получилось, сорри.
в ел.кабинете из рассчета указанной суммы долгов нет
но мы же на этой ветке обсуждем не правильность нарахування налогов?
По законодательству, ФОП освобождены от уплаты ЕСВ за март, апрель и май 2020 года. Соответственно, во II квартале такие предприниматели могут уплатить только ЕСВ за июнь: 1039,06 грн (это — минимальная зарплата в 4723 грн х 0,22). Но добровольно можно оплатить и всю сумму: 3117,18 грн. (13 июл. 2020 г.). Я из тех, кто добровольно платит всю сумму, не смотря на освобождение, ибо карантинные меры на моей работе не отразились, считаю справедливым заплатить налог.
А с 09.2020.-1100 грн.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:46
Пол дня ездил по Анталии по разным делам - на авто - думал, какую же квартиру Вы можете снять за "благодарность" за своих квартирантов.
Вот что вы можете снять в Анталии за 500 евро (5000 лир) в месяц.
Квартира-трешка, новая, первая сдача, площадь 100 кв. метров. БЕЗ МЕБЕЛИ.
Подземный паркинг, крытый и открытый бассейн входят в цену.
Днем в Анталии +27...+28...+29.
Вода в Средиземном море +25.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Суб 07 лис, 2020 07:06
"И вечный бой - покой нам только снится" - именно эти слова рано умершего Александра Блока вспоминаешь, читая последнюю неделю "киевскую ветку"... Люди прожигают свою жизнь среди кафельной плитки, плинтусов, обоев, шпаклевки и краски для стен...
А мы смотрим на готовое: полный фарш, все под ключ... курорт... в 7 утра +22...
З"явилася реклама нових квартир в новому житловому комплексі "Antalуa 1207"
(цифра 1207 - з історії - в цьому році римську назву міста "Атталія" в рік витеснення римлян сельджуками зміннено на "Адалія").
Докладна інформація є на сайті - є форма запиту ціни.
На скільки я знаю дзвінки з Водафон Україна безкоштовні - можна подзвонити, можливо, говорять російською (навряд чи українською мовою).
Я подзвонив: ціна на квартири готові "під ключ" 320 000 лір або приблизно в 38 000 долларів за "2+1" (на сьогодні 1 доллар=8,52 ліри).
Попереджаю: це не перша лінія і досить далеко від моря... Але близько до центра...
Але як бюджетний варіант...
До речі, у Забудовника є сторінка в Фейсбук і можна подивитися відео попередніх зданих об"єктів...
Гарного дня!
Українська діаспора сьогодні на декількох авто робить оглядини квартир людей, які жили значно раніше А.Блока - десант в Античне високогірне (!!!) місто Сагалассос...
Кажуть, що там дуже холодно: +18.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Суб 07 лис, 2020 18:21
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
9 хв., вна Україні ліпше економіка чим в Туреччині
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 07 лис, 2020 18:52
А ніхто і не сперечається з цього питання.
Економіка безумовно ліпша.
Де Ви в світі таке бачили, щоби будь-хто в столиці держави легко та просто купував квартири...
Ну або те, що називають словом "квартира"...
Як би моя воля, я б взагалі видавав безкоштовно...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Суб 07 лис, 2020 19:21
Вот говоришь людям, что Турция - единственная страна в мире, где украинца считают человеком ПЕРВОГО сорта - не верят...
Сегодня первый раз за 3 года мое авто останавливал полицейский контроль, причём, первый раз - что удивительно, на очень малозначительный горной трассе от Античного города Сагалассос (находится на высоте примерно 1500 м над уровнем моря) до пещеры Инсуйю.
Первый патруль сделал знак остановиться и издалека на планшете набрал номер моего авто украинской регистрации. Документы не проверяли, а посоветовали даже в авто ездить в маске. Одел. Поехал...
Второй раз вообще цирк: полицейский дал команду остановиться, я открыл стекло водительской двери, что то он мне говорит, я не понимаю... тут к нему подходит еще и военный патруль - вооружены парни с ног до головы (Дай Бог нашим солдатам так).
Посмотрели на мои украинские номера и вдруг говорят на украинском: "Добре!"
Ну я и поехал дальше... То есть в Анталию... Скоростная трасса в три полосы в каждом направлении...
Для справки:
- вход в Античный город Сагалассос - 14 лир, но я не платил, так как у меня - годовая "Музейная карта" - вход в абсолютно все музеи Турции бесплатно. Продается только тем, кто имеет ВНЖ в Турции. Цена на год 60 лир или примерно 220 гривен. Например вход в Памуккале - 80 лир. В Археологический музей Анталии - 45 лир, в античный город Фазелис - 55 лир.
- вход в пещеру - райское наслаждение - 10 лир (35 гривен). Тут музейная карта "не работает" так как объект природный, а не исторический.
Парковки везде бесплатные.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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