Додано: Суб 07 лис, 2020 18:52

Вот говоришь людям, что Турция - единственная страна в мире, где украинца считают человеком ПЕРВОГО сорта - не верят...Сегодня первый раз за 3 года мое авто останавливал полицейский контроль, причём, первый раз - что удивительно, на очень малозначительный горной трассе от Античного города Сагалассос (находится на высоте примерно 1500 м над уровнем моря, это выше Говерла) до пещеры Инсуйю.Первый патруль сделал знак остановиться и издалека на планшете набрал номер моего авто украинской регистрации. Документы не проверяли, а посоветовали даже в авто ездить в маске. Одел. Поехал...Второй раз вообще цирк: полицейский дал команду остановиться, я открыл стекло водительской двери, что-то он мне говорит, я не понимаю... тут к нему подходит еще и военный патруль - вооружены парни с ног до головы (Дай Бог нашим солдатам так).Посмотрели на мои украинские номера и вдруг говорят на украинском: "Ну я и поехал дальше... То есть в Анталию... Скоростная трасса в две/три полосы в каждом направлении...Для справки:- в античном городе на высоте 1500 м над уровнем моря +11, солнечно, приличный ветер.- в Анталии вечером по приезду +22. Тихо и спокойно.- температура воды в Средиземного море вблизи Анталии +24.