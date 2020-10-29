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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

iriverix написав:А сколько стоят более менее приличные варианты с меньшей площадью, что бы не все деньги на аренду уходили?

200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 01:04

  iriverix написав:
  akurt написав:Вот что вы можете снять в Анталии за 500 евро (5000 лир) в месяц.

А сколько стоят более менее приличные варианты с меньшей площадью, что бы не все деньги на аренду уходили? Так как боюсь, что работа не сразу появится и нужно время подучить язык и немного ассимилироваться.

Работа в Турции? Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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