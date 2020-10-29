iriverix написав:А сколько стоят более менее приличные варианты с меньшей площадью, что бы не все деньги на аренду уходили?
200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
Додано: Нед 08 лис, 2020 01:04
Работа в Турции? Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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