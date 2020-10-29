iriverix написав:А сколько стоят более менее приличные варианты с меньшей площадью, что бы не все деньги на аренду уходили?
200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 00:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
Додано: Нед 08 лис, 2020 01:04
Работа в Турции? Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 08 лис, 2020 02:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так. Та й для самих турків роботи замало. Вимушені у нас вже кілька років працювати на будівництві доріг)). Рівень безробіття там середній 13-16% і 25% серед молоді. Та якщо отримувати тут як планує форумчанин 700$ за оренду, то на 400-500$ там одному можна жити на рівень вище без сумнівів.
Додано: Нед 08 лис, 2020 02:27
В Турции, чтобы работать, нужна "Рабочая виза". Оформляет её НЕ сам кандидат в работники, а работодатель. То есть работодатель должен где-то доказать, что без вас ему - ну никак...
ВНЖ не дает право работать.
Для "наших" главное препятствие для получения работы - незнание языка.
Сезонной работой без знания языка вероятно наших не удивишь - сбор апельсинов - с 8 утра до 18 вечера платят кажется 10-12$ в день.
Самое правильное: не стоит рассчитывать на работу в Турции.
Я ранее писал: Турция для тех наших украинцев, кто либо может работать удаленно, либо устроил свою жизнь так, что деньги прибывают без его каждодневного участия.
P.S. Пан stryzhko все пише вірно.
Саме цікаве питання на сьогодні - як відреагує курс "ліра-доллар" на суботню зміну голови Центрального банку Турецької республіки. Попердній працював 1,5 роки (до призначення головою - перший заступник), новий раніше працював міністром фінансів. При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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