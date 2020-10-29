iriverix написав:А сколько стоят более менее приличные варианты с меньшей площадью, что бы не все деньги на аренду уходили?
200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
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Додано: Нед 08 лис, 2020 00:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
Додано: Нед 08 лис, 2020 01:04
Работа в Турции? Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 08 лис, 2020 02:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так. Та й для самих турків роботи замало. Вимушені у нас вже кілька років працювати на будівництві доріг)). Рівень безробіття там середній 13-16% і 25% серед молоді. Та якщо отримувати тут як планує форумчанин 700$ за оренду, то на 400-500$ там одному можна жити на рівень вище без сумнівів.
Додано: Нед 08 лис, 2020 02:27
У Туреччині, щоб працювати, потрібна "Робоча віза". Оформляє її НЕ сам кандидат в працівники, а роботодавець. Тобто роботодавець повинен десь довести, що без вас йому - ну ніяк ...
Сезонною роботою без знання мови "наших" не здивуєш - збирання апельсинів - з 8 ранку до 18 вечора платять - здається - 10-12 $ в день.
Найправильніше: не варто розраховувати на роботу в Туреччині.
Я раніше писав: Туреччина для тих наших українців, хто або може працювати віддалено, або влаштував своє життя так, що гроші прибувають без його щоденної участі.
P.S. Пан stryzhko все пише вірно.
Саме цікаве питання на сьогодні - як відреагує курс "ліра-доллар" на суботню зміну голови Центрального банку Турецької республіки. Попередній працював 1,5 роки (до призначення головою - перший заступник), новий раніше працював міністром фінансів. При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Нед 08 лис, 2020 10:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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