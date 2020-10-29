Додано: Нед 08 лис, 2020 12:14

djbnd777 написав: akurt написав: При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"... При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты

делают при вас из выбранного куска говядины

На сегодня 1 доллар = 8,52 лиры или 28,35/8,52=3,33 гривны за 1 турецкую лиру.Ну, подсчитаем:- МЕТРО: курица 1 кг - 6,99 лиры или 23,28 гривны за 1 кг. В других супермаркетах курица - тушка 8,95 лиры это 29,80 гривен за 1 кг. ЦЕНА НЕ МЕНЯЛАСЬ С 2018 года.- Лосось норвежский - стейки - 60 лир кг или 199,80 гивны кг. Цена на лосося "плавающая" - один день можно взять по 44 лиры кг (тушка), другой день - 55 лиры кг.- Форель речная 25 лир кг - 83,25 гривны кг. Цена не менялась с 2018 года.- Форель морская 30 лир кг - 99,90 гривен кг. Цена не менялась с 2018 года.- Говядина вырезка - 45 лир кг - 149,85 гривен кг. Цена не менялась с 2018 года.- Фарш говяжий () - 45 лир кг 148,50 гривны).- Говядина Антрекот - 85 лир кг - 283,05 гривен кг. Цена не менялась с 2018 года.- Баранина - шея - 45-49 лир кг - 163,17 гривен кг. Цена не менялась с 2018 года.- Масло сливочное жирностью 82,5% - пачка 250 граммов - 10,95 лиры, в пересчете на нашу пачку 200 граммов - 8,76 лиры пачка или 29,17 гривны. Цена не менялась с 2019 года.- Молоко жирностью 3,2% - 3,5 лиры или 11,66 гривны за 1 литр. Цена не менялась с 2019 года.- Кефир жирностью 3% - 7 лир бутылка в 1 литр - 23,10 гривны литр. Цена не менялась с 2018 года.- Батон белый - масса 0,25 кг - 1,5 лиры или 5,00 гривен. Цена не менялась с 2018 года.- Хлеб пшеничный - буханка - с семечками 5-7 лир буханка - 20 гривен, там кажется масса 0,8 кг.- Масло оливковое (подсолнечное никогда не покупаем, даже цену на знаю): 20 лир 1 литр - 66,60 гривен 1 литр.Цена на фрукты и овощи в супермаркете за углом (на рынке дешевле), умножайте на 3,3:Кстати, виден "дорожай".- виски Grant's 0.7 литра - 144 лиры или 475,20 гривны. Цена не менялась с 2019 года.- вина сухие турецкого производства 30-50 лир бутылка 0,7 литра - беру только по 50 лир - виноградники на границе Турции и Греции - выкупили французы - выдержка в дубовых бочках - виноградники Barbare - урожая 2015 (!!!) года. Цена не менялась с 2019 года.Из того, что подорожало:- кофе молотый Арабика в банках 0,25 кг была цена 13,5 лиры стала 14,5 лиры (то есть банка кофе Арабика молотый высшего сорта 0,250 кг стоит 47,85 гривны).- вода минеральная - баклажка 10 лир - стоила 6,85 лиры - стала стоить 7,45 лиры. (то есть стоила 6,85х4,4=гривны стала стоить 7,45х3,3=гривны.- яйца куриные - подорожали - сейчас упаковка в 30 штук стоит 26 лир или 86 гривен, или одно яйцо 2,86 гривны.- отдельные виды минеральной воды в расфасовке 200 мл (стекло) и 1 литр.Минералка 1,5 литра (пластик) стоила 0,8 лиры - сейчас 1 лира - 3,3 гривны.- сейчас выше цена на Дораду и Сибас - кажется (давно мне брал) вместо цены в 25 лир за 1 кг - по 35 лир за 1 кг или по 115,50 гривен кг.- как-то НЕ дешевеет Хамса (хотя сезон начался) - от 15 лир на рынке (от 20 гривен кг) до 25 лир в МЕТРО.- Сельдь Черноморская свежая (соленой тут нет в продаже) - кажется по 18 лир кг (примерно по 60 гривен кг. Надо купить и засолить самому.Цена на бензин не менялась с 2018 года (ну как "не менялась", ее корректируют чуть ли не каждую неделю - то 6,81 лиры за 1 литр, то 6,91 лиры за 1 литр).Сейчас А95 на British petroleum сорта Ultimate 6,93 лиры за 1 литр илигривны за 1 литр.Вчера наездил по горам 310 км. Надо заправиться сегодня и докупить Grant's...