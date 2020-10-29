iriverix написав:А сколько стоят более менее приличные варианты с меньшей площадью, что бы не все деньги на аренду уходили?
200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лис, 2020 00:29
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
Додано: Нед 08 лис, 2020 01:04
Работа в Турции? Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 08 лис, 2020 02:01
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Так. Та й для самих турків роботи замало. Вимушені у нас вже кілька років працювати на будівництві доріг)). Рівень безробіття там середній 13-16% і 25% серед молоді. Та якщо отримувати тут як планує форумчанин 700$ за оренду, то на 400-500$ там одному можна жити на рівень вище без сумнівів.
Додано: Нед 08 лис, 2020 02:27
У Туреччині, щоб працювати, потрібна "Робоча віза". Оформляє її НЕ сам кандидат в працівники, а роботодавець. Тобто роботодавець повинен десь довести, що без вас йому - ну ніяк ...
Сезонною роботою без знання мови "наших" не здивуєш - збирання апельсинів - з 8 ранку до 18 вечора платять - здається - 10-12 $ в день.
Найправильніше: не варто розраховувати на роботу в Туреччині.
Я раніше писав: Туреччина для тих наших українців, хто або може працювати віддалено, або влаштував своє життя так, що гроші прибувають без його щоденної участі.
P.S. Пан stryzhko все пише вірно.
Саме цікаве питання на сьогодні - як відреагує курс "ліра-доллар" на суботню зміну голови Центрального банку Турецької республіки. Попередній працював 1,5 роки (до призначення головою - перший заступник), новий раніше працював міністром фінансів. При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Нед 08 лис, 2020 10:27
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Нед 08 лис, 2020 11:37
Випадково подивився якусь тьотку
то вона бреше 1:41 що вночі +14° в День залізничника України
viewtopic.php?p=5091973#p5091973
Додано: Нед 08 лис, 2020 11:45
они все врут - этого не может быть - цены зафиксированы "государством" в лирах и не могут расти... для иностранцев с ВНЖ точно - надо просто показывать ВНЖ на кассе и сразу будет перерасчет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:14
Подорожали?
На сегодня 1 доллар = 8,52 лиры или 28,35/8,52=3,33 гривны за 1 турецкую лиру.
Ну, подсчитаем:
- МЕТРО: курица 1 кг - 6,99 лиры или 23,28 гривны за 1 кг. В других супермаркетах курица - тушка 8,95 лиры это 29,80 гривен за 1 кг. ЦЕНА НЕ МЕНЯЛАСЬ С 2018 года.
- Лосось норвежский - стейки - 60 лир кг или 199,80 гивны кг. Цена на лосося "плавающая" - один день можно взять по 44 лиры кг (тушка), другой день - 55 лиры кг.
- Форель речная 25 лир кг - 83,25 гривны кг. Цена не менялась с 2018 года.
- Форель морская 30 лир кг - 99,90 гривен кг. Цена не менялась с 2018 года.
- Говядина вырезка - 45 лир кг - 149,85 гривен кг. Цена не менялась с 2018 года.
- Фарш говяжий (делают при вас из выбранного куска говядины) - 45 лир кг 148,50 гривны).
- Говядина Антрекот - 85 лир кг - 283,05 гривен кг. Цена не менялась с 2018 года.
- Баранина - шея - 45-49 лир кг - 163,17 гривен кг. Цена не менялась с 2018 года.
- Масло сливочное жирностью 82,5% - пачка 250 граммов - 10,95 лиры, в пересчете на нашу пачку 200 граммов - 8,76 лиры пачка или 29,17 гривны. Цена не менялась с 2019 года.
- Молоко жирностью 3,2% - 3,5 лиры или 11,66 гривны за 1 литр. Цена не менялась с 2019 года.
- Кефир жирностью 3% - 7 лир бутылка в 1 литр - 23,10 гривны литр. Цена не менялась с 2018 года.
- Батон белый - масса 0,25 кг - 1,5 лиры или 5,00 гривен. Цена не менялась с 2018 года.
- Хлеб пшеничный - буханка - с семечками 5-7 лир буханка - 20 гривен, там кажется масса 0,8 кг.
- Масло оливковое (подсолнечное никогда не покупаем, даже цену на знаю): 20 лир 1 литр - 66,60 гривен 1 литр.
Цена на фрукты и овощи в супермаркете за углом (на рынке дешевле), умножайте на 3,3:
Кстати, виден "дорожай".
- виски Grant's 0.7 литра - 144 лиры или 475,20 гривны. Цена не менялась с 2019 года.
- вина сухие турецкого производства 30-50 лир бутылка 0,7 литра - беру только по 50 лир - виноградники на границе Турции и Греции - выкупили французы - выдержка в дубовых бочках - виноградники Barbare - урожая 2015 (!!!) года. Цена не менялась с 2019 года.
Из того, что подорожало:
- кофе молотый Арабика в банках 0,25 кг была цена 13,5 лиры стала 14,5 лиры (то есть банка кофе Арабика молотый высшего сорта 0,250 кг стоит 47,85 гривны).
- вода минеральная - баклажка 10 лир - стоила 6,85 лиры - стала стоить 7,45 лиры. (то есть стоила 6,85х4,4=30,14 гривны стала стоить 7,45х3,3=24,59 гривны.
- яйца куриные - подорожали - сейчас упаковка в 30 штук стоит 26 лир или 86 гривен, или одно яйцо 2,86 гривны.
- отдельные виды минеральной воды в расфасовке 200 мл (стекло) и 1 литр.
Минералка 1,5 литра (пластик) стоила 0,8 лиры - сейчас 1 лира - 3,3 гривны.
- сейчас выше цена на Дораду и Сибас - кажется (давно мне брал) вместо цены в 25 лир за 1 кг - по 35 лир за 1 кг или по 115,50 гривен кг.
- как-то НЕ дешевеет Хамса (хотя сезон начался) - от 15 лир на рынке (от 20 гривен кг) до 25 лир в МЕТРО.
- Сельдь Черноморская свежая (соленой тут нет в продаже) - кажется по 18 лир кг (примерно по 60 гривен кг. Надо купить и засолить самому.
Цена на бензин не менялась с 2018 года (ну как "не менялась", ее корректируют чуть ли не каждую неделю - то 6,81 лиры за 1 литр, то 6,91 лиры за 1 литр).
Сейчас А95 на British petroleum сорта Ultimate 6,93 лиры за 1 литр или 22,87 гривны за 1 литр.
Вчера наездил по горам 310 км. Надо заправиться сегодня и докупить Grant's...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Нед 08 лис, 2020 12:29
Я-то понимаю, как вас жаба давит, но вы правы: если есть ВНЖ - много приятных "плюшек" - покупаешь "Музейную карту" за 60 лир - примерно 220 гривен - действует 1 (один) год (ГОД) - БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД ВО ВСЕ МУЗЕИ ТУРЦИИ.
Вчера посетили античный города Сагалассос - вход 14 лир - для нас бесплатно, так как все украинцы нашей группы имели такую карту.
Для справки: для простого туриста вход в Античный музей Анталии - 45 лир, один вход в Памуккале (а там одного дня мало) - 80 лир, вход в Античный город Фазелис - 50 лир, вход в Античный город Перге - 55 лир.
Так что ВНЖ в Турции - это реально приятно.
В Анталии в эти минуты +28, чистое голубое небо. Вода в Средиземном море +25.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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