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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 824825826827
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 00:29

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

iriverix написав:А сколько стоят более менее приличные варианты с меньшей площадью, что бы не все деньги на аренду уходили?

200-300$ безліч варіантів в міжсезоння.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 01:04

  iriverix написав:
  akurt написав:Вот что вы можете снять в Анталии за 500 евро (5000 лир) в месяц.

А сколько стоят более менее приличные варианты с меньшей площадью, что бы не все деньги на аренду уходили? Так как боюсь, что работа не сразу появится и нужно время подучить язык и немного ассимилироваться.

Работа в Турции? Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 02:01

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

ol_zy написав:Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.

Так. Та й для самих турків роботи замало. Вимушені у нас вже кілька років працювати на будівництві доріг)). Рівень безробіття там середній 13-16% і 25% серед молоді. Та якщо отримувати тут як планує форумчанин 700$ за оренду, то на 400-500$ там одному можна жити на рівень вище без сумнівів.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 02:27

  ol_zy написав:Работа в Турции? Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.

У Туреччині, щоб працювати, потрібна "Робоча віза". Оформляє її НЕ сам кандидат в працівники, а роботодавець. Тобто роботодавець повинен десь довести, що без вас йому - ну ніяк ...
Сезонною роботою без знання мови "наших" не здивуєш - збирання апельсинів - з 8 ранку до 18 вечора платять - здається - 10-12 $ в день.
Найправильніше: не варто розраховувати на роботу в Туреччині.
Я раніше писав: Туреччина для тих наших українців, хто або може працювати віддалено, або влаштував своє життя так, що гроші прибувають без його щоденної участі.

P.S. Пан stryzhko все пише вірно.
Саме цікаве питання на сьогодні - як відреагує курс "ліра-доллар" на суботню зміну голови Центрального банку Турецької республіки. Попередній працював 1,5 роки (до призначення головою - перший заступник), новий раніше працював міністром фінансів. При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты
djbnd777
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:37

  djbnd777 написав:
  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты

Випадково подивився якусь тьотку https://www.youtube.com/watch?v=THYUc4p8B8s
то вона бреше 1:41 що вночі +14° в День залізничника України
viewtopic.php?p=5091973#p5091973
Буровик
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:45

  djbnd777 написав:
  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты

они все врут - этого не может быть - цены зафиксированы "государством" в лирах и не могут расти... для иностранцев с ВНЖ точно - надо просто показывать ВНЖ на кассе и сразу будет перерасчет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:14

  djbnd777 написав:
  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты


Главное в этой жизни читать блогеров из Алании и Анталии.
Тут и к бабке не ходить!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 лис, 2020 20:46, всього редагувалось 3 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:29

  ol_zy написав:
  djbnd777 написав:
  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты

они все врут - этого не может быть - цены зафиксированы "государством" в лирах и не могут расти... для иностранцев с ВНЖ точно - надо просто показывать ВНЖ на кассе и сразу будет перерасчет.


Это верный ход конем: показывать на кассе в АТБ паспорт и "ловить" скидки!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Главное в этой жизни читать блогеров из Алании и Анталии


Та в моей жизни точно есть кое-что поглавнее))).
А блогеры дают заголовки своим блогам: вай-вай, подорожали продукты!!! - и "пролистываются" дальше, не слушая и не смотря их пургу.Этих блогеров столько, что складывается впечатление, что им нечего делать, вот только купил или снял что-то, так должен стать блогером.

надо же, одна фраза, а какой резонанс!!!

Буровик, у этой какой-то тетки серебряная кнопка ютуба. А у вас сколько кнопок???
djbnd777
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  #<1 ... 824825826827
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