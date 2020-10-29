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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 825826827828>
Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 02:27

  ol_zy написав:Работа в Турции? Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.

У Туреччині, щоб працювати, потрібна "Робоча віза". Оформляє її НЕ сам кандидат в працівники, а роботодавець. Тобто роботодавець повинен десь довести, що без вас йому - ну ніяк ...
Сезонною роботою без знання мови "наших" не здивуєш - збирання апельсинів - з 8 ранку до 18 вечора платять - здається - 10-12 $ в день.
Найправильніше: не варто розраховувати на роботу в Туреччині.
Я раніше писав: Туреччина для тих наших українців, хто або може працювати віддалено, або влаштував своє життя так, що гроші прибувають без його щоденної участі.

P.S. Пан stryzhko все пише вірно.
Саме цікаве питання на сьогодні - як відреагує курс "ліра-доллар" на суботню зміну голови Центрального банку Турецької республіки. Попередній працював 1,5 роки (до призначення головою - перший заступник), новий раніше працював міністром фінансів. При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 10:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты
djbnd777
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:37

  djbnd777 написав:
  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты

Випадково подивився якусь тьотку https://www.youtube.com/watch?v=THYUc4p8B8s
то вона бреше 1:41 що вночі +14° в День залізничника України
viewtopic.php?p=5091973#p5091973
Буровик
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 11:45

  djbnd777 написав:
  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты

они все врут - этого не может быть - цены зафиксированы "государством" в лирах и не могут расти... для иностранцев с ВНЖ точно - надо просто показывать ВНЖ на кассе и сразу будет перерасчет.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:14

  djbnd777 написав:
  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты


Главное в этой жизни читать блогеров из Алании и Анталии.
Тут и к бабке не ходить!
Востаннє редагувалось akurt в Нед 08 лис, 2020 20:46, всього редагувалось 3 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 12:29

  ol_zy написав:
  djbnd777 написав:
  akurt написав:При курсі 8,52 ліри за долар - для іноземців - "Атракціон небаченої щедрості"...

блогеры Алании и Анталии пишут, что подоражали продукты

они все врут - этого не может быть - цены зафиксированы "государством" в лирах и не могут расти... для иностранцев с ВНЖ точно - надо просто показывать ВНЖ на кассе и сразу будет перерасчет.


Это верный ход конем: показывать на кассе в АТБ паспорт и "ловить" скидки!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 08 лис, 2020 22:27

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Главное в этой жизни читать блогеров из Алании и Анталии


Та в моей жизни точно есть кое-что поглавнее))).
А блогеры дают заголовки своим блогам: вай-вай, подорожали продукты!!! - и "пролистываются" дальше, не слушая и не смотря их пургу.Этих блогеров столько, что складывается впечатление, что им нечего делать, вот только купил или снял что-то, так должен стать блогером.

надо же, одна фраза, а какой резонанс!!!

Буровик, у этой какой-то тетки серебряная кнопка ютуба. А у вас сколько кнопок???
djbnd777
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 00:56

  akurt написав:
Это верный ход конем: показывать на кассе в АТБ паспорт и "ловить" скидки!

в турции уже АТБ завелся...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:05

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В НЕДВИЖИМОСТИ

В субботу и воскресенье произошли важные события, повлияющие и на рынок недвижимости в том городе, где должен/мечтает жить каждый украинец - в Анталии.
В пятницу курс лира-доллар занял отметку 8,52 лиры за доллар.
Как все знают, akurt говорил правду: был настоящий "Аттракцион неограниченной щедрости".
Это когда покупаешь виски - мой любимый Grant's - 0,7 литра - 144 лиры или ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В ЛЮБОМ Duty Free - и даже не смотришь на цену; это когда покупаешь немецкое пиво - на пляж - по 8,5 лиры за бутылку и даже не думаешь - это дешевле, чем в Дюссельдорфе, или нет.
Это когда покупаешь вина для жены только с виноградников под Измиром - по 64 лиры бутылка - потому что виноград там собирают только ночью, в полнолуние, чтобы сохранить вкус и цвет будущего вина...
В субботу был отправлен в отставку глава Центрального банка Турецкой республики - проработал почти полтора года (до этого был первым замом) - основной упрек ему в том, что не поднял пару недель назад ставку рефинансирования.
В воскресенье подал в отставку Министр экономики и финансов. Молодой между прочим... И еще между прочим - зять президента Турции. Для него придумали мягкую формулировку: "По состоянию здоровья", это и понятно... Какое здоровье в 33 года... "Христос терпел и нам велел..."
Вот Вам результат: на сегодня курс лира-доллар: 8,11 лиры за доллар.
Лира укрепилась сразу на несколько процентов.
Берем в руки калькулятор (это такое приспособление, которое ОЧЕНЬ не любят многие форумчане): предыдущий месяц akurt с фактами на руках рекомендовал присмотреться к квартирам- трешкам ("2+1") в цене примерно 320 000 лир за квартиру.
Давал адреса телефоны и полную наводку...
Если её - ПОЛНЫЙ ФАРШ ВСЕ ПОД КЛЮЧ - НЕ НУЖНО НИКАКИХ РЕМОНТОВ ПОСРЕДНИКОВ РИЭЛТОРОВ АДВОКАТОВ ЮРИСТОВ и прочая и прочая - по курсу (8,52-0,02=8,50 лиры за доллар - банки покупают валюту ниже мирового рынка на 0,02 лиры) было купить, то она обходилась в 320 000/8,50=37 747 долларов США.
Если ее взять сегодня, то получаем:
320000/(8,11-0,02)=39 555 долларов США.
Разница составляет 39555-37747=1808 долларов США.
Или квартплата с коммунальными в Анталии за 1808/29=62 месяца.
Или путевка на двоих на 1 неделю в Анталию...
Или полный комплект мебели в квартиру-трешку...
х х х
Находились на пляже до 15-30. Воздух +25...+26. Вода +25. Поплавал с маской и ластами всласть...
Зображення
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 16:26

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Для контрасту:
Львів +6, туман....
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ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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