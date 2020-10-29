Додано: Пон 09 лис, 2020 16:05

В субботу и воскресенье произошли важные события, повлияющие и на рынок недвижимости в том городе, где должен/мечтает жить каждый украинец - в Анталии.В пятницу курс лира-доллар занял отметкулиры за доллар.Как все знают,говорил правду: был настоящий "Аттракцион неограниченной щедрости".Это когда покупаешь виски - мой любимый Grant's - 0,7 литра - 144 лиры или ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ В ЛЮБОМ Duty Free - и даже не смотришь на цену; это когда покупаешь немецкое пиво - на пляж - по 8,5 лиры за бутылку и даже не думаешь - это дешевле, чем в Дюссельдорфе, или нет.Это когда покупаешь вина для жены только с виноградников под Измиром - по 64 лиры бутылка - потому что виноград там собирают только ночью, в полнолуние, чтобы сохранить вкус и цвет будущего вина...В субботу был отправлен в отставку глава Центрального банка Турецкой республики - проработал почти полтора года (до этого был первым замом) - основной упрек ему в том, что не поднял пару недель назад ставку рефинансирования.В воскресенье подал в отставку Министр экономики и финансов. Молодой между прочим... И еще между прочим - зять президента Турции. Для него придумали мягкую формулировку: "По состоянию здоровья", это и понятно... Какое здоровье в 33 года... "Христос терпел и нам велел..."Вот Вам результат: на сегодня курс лира-доллар: 8,11 лиры за доллар.Лира укрепилась сразу на несколько процентов.Берем в руки калькулятор (это такое приспособление, которое ОЧЕНЬ не любят многие форумчане): предыдущий месяцс фактами на руках рекомендовал присмотреться к квартирам- трешкам ("2+1") в цене примерно 320 000 лир за квартиру.Если её - ПОЛНЫЙ ФАРШ ВСЕ ПОД КЛЮЧ - НЕ НУЖНО НИКАКИХ РЕМОНТОВ ПОСРЕДНИКОВ РИЭЛТОРОВ АДВОКАТОВ ЮРИСТОВ и прочая и прочая - по курсу (8,52-0,02=8,50 лиры за доллар - банки покупают валюту ниже мирового рынка на 0,02 лиры) было купить, то она обходилась в 320 000/8,50=37 747 долларов США.Если ее взять сегодня, то получаем:320000/(8,11-0,02)=39 555 долларов США.Или квартплата с коммунальными в Анталии за 1808/29=62 месяца.Или путевка на двоих на 1 неделю в Анталию...Или полный комплект мебели в квартиру-трешку...х х хНаходились на пляже до 15-30. Воздух +25...+26. Вода +25. Поплавал с маской и ластами всласть...