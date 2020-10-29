Не лякайте...
Останній раз був у Львові 30 серпня 2019 року...
І якось НЕ хочеться...
Квартира стоїть "законсервована"... плачу в ОСББ по 400 гривень на місяць...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:29
Не лякайте...
Останній раз був у Львові 30 серпня 2019 року...
І якось НЕ хочеться...
Квартира стоїть "законсервована"... плачу в ОСББ по 400 гривень на місяць...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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