Не лякайте...
Останній раз був у Львові 30 серпня 2019 року...
І якось НЕ хочеться...
Квартира стоїть "законсервована"... плачу в ОСББ по 400 гривень на місяць...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 лис, 2020 16:29
Не лякайте...
Останній раз був у Львові 30 серпня 2019 року...
І якось НЕ хочеться...
Квартира стоїть "законсервована"... плачу в ОСББ по 400 гривень на місяць...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:18
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
короновірусний Стамбул
переходів нема, люди бігають як зайці через дорогу ...
помиї течуть вулицею ...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 09 лис, 2020 17:21, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:20
застряв в Туреччині як сливка в ...
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 09 лис, 2020 17:44
Як сливка на покинутих дачах за околицями Жулян...
Голий... Босий... Без надії на майбутнє...
Без ремонтів, без документів на недобуди... Все правда...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:04
Цікава статистика: українці зайняли третє місце серед відвідувачів Туреччини в 2020 році після росіян та німців...
Але зверніть увагу на четверте місце - то туди всіх заманював пан flyman, який в тій чудовій країні був ще при живому В.В.Щербицькому...
А громадяни тієї країни їдуть/летять/пливуть в Туреччину... Треба ж так... Отакі "сливки"...
У Turkish Airlines ТІЛЬКИ для українців цікава пропозиція на рейси аж до 12 травня 2021 року...
Sales period: November 09, 2020 – November 22, 2020
Travel period: November 09, 2020 – May 12, 2021
Київ, Одеса, Харків, Львів, Херсон, Запоріжжя...
Це - про доступність вашого житла за кордоном: доступно та дешево.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:23
flyman
Несколько комментариев к видео:
-Я только что из Стамбула, но особых помоек я там не видел. Правда, я жил в Таксиме. То, что наснимали эти ребята, на трэш не тянет – обычная жизнь бедных городских районов в развивающейся стране. Хотите реальный трэш, езжайте в Дакку, Катманду, Найроби, Йобург, Аддис и т.д., и то, там есть вполне пристойные районы для проживания. Или попробуйте перейти дорогу в Каире – это аттракцион еще тот!
-Ататюрк прекрасно справлялся. Я летал через него десятки раз, поэтому знаю, о чем говорю. Удивительно, но перед закрытием был открыт еще один терминал. Сейчас, насколько я знаю, Ататюрк позиционируется как грузовой. Новый аэропорт был построен, исходя из других соображений.
Признаюсь, видео до конца не досматривал. Жалко времени.
Спасибо
Додано: Пон 09 лис, 2020 18:44
"Старый аэропорт" - "Аэропорт имени Ататюрка" - оказался почти в центре 32-х миллионного города (кстати, самый крупный город в мире - на втором месте Москва с 12,5 миллионами населения).
На месте части взлетно-посадочных полос уже построили очень большую больницу и в какие-то рекордные сроки. Начали строить до Коронавируса.
Еще часть территории будет использована под парк.
Тоже слышал, что какие-то полосы аэропорта еще используются.
Новый аэропорт - "Аэропорт Стамбул" был до недавнего времени крупнейшим в мире - сейчас его опередил Китай.
То-ли уже завершили, то-ли завершают линию метрополитена от аэропорта в центр Стамбула - там примерно 35 км.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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