ну и зря. каждый читает и видит то, что хочет видеть.
А ребята четко сказали: Стамбул- потрясающий!, вкусная каша, дословно.
но не нами сказано: Стамбул-город контрастов.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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