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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 826827828829
Повідомлення Додано: Пон 09 лис, 2020 23:25

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:п.с.
теж переглянув бігло до середини

ну и зря. каждый читает и видит то, что хочет видеть.
А ребята четко сказали: Стамбул- потрясающий!, вкусная каша, дословно.
но не нами сказано: Стамбул-город контрастов.
djbnd777
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 00:32

  flyman написав:
короновірусний Стамбул

переходів нема, люди бігають як зайці через дорогу ...
помиї течуть вулицею ...

Город спорный. А вот акурт- кусок говна :)
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 00:34

  ol_zy написав:Работа в Турции? Я так понял с этим очень плохо для иностранцев. Разве что в сезон аниматором в отели.

Угадайте кем работает жена куколда акурта :)
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
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