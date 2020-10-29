ну и зря. каждый читает и видит то, что хочет видеть.
А ребята четко сказали: Стамбул- потрясающий!, вкусная каша, дословно.
но не нами сказано: Стамбул-город контрастов.
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Додано: Пон 09 лис, 2020 23:25
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Вів 10 лис, 2020 00:32
Город спорный. А вот акурт- кусок говна
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
Додано: Вів 10 лис, 2020 00:34
Угадайте кем работает жена куколда акурта
Загадка: на какую бутылку садится акурт по утрам?
Ответ: на бутылку турецкого йогурта’.
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