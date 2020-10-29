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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 827828829830>
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 08:31

Обзор цен на новинки недвижимости в Анталии.

1. Что я НЕ стал бы покупать.
В продажу выставлены квартиры "3+1" (4-х комнатные) в микрорайоне Liman района Konyaalti Анталии. Практически первая линия. Дом на 4 этажа, в доме всего 8 (восемь) квартир.
Площадь квартиры 168 кв. метров.
Зображення
Это здесь:
Зображення
Застройщик ОЧЕНЬ приличный (не буду рекламировать) . Цена тоже ОЧЕНЬ приличная: 300 000 долларов США.
Достоинства: в самом деле - как пишет застройщик 150 м до моря. Тихая улица.
Но: во дворе дома нет плавательного бассейна - вся довольно приличная территория вымощена тротуарной плиткой и превращена в парковку (зачем так много на 8 квартир???).
Осмотрел дом со всех сторон и увидел массу "глюков". У меня впечатление такое:
а) наверное очень дорогой по цене участок купил застройщик (похоже на правду).
б) "развод" богатеньких "буратин".
Не стоит ТОЛЬКО за близость к морю выкладывать 300 000 долларов...
Мой дом находится дальше - примерно 1800 м - и мне это никак не мешает быть в эти дни на пляже с 12-00 до 15-30 и ежедневно гулять вдоль Средиземного моря с 19-00 до 21-00.
Кстати, прокат велосипедов на набережной Средиземного моря работает все также хорошо: 1,5 лиры за 1 час (примерно 5 (пять) гривен в час. Работает оплата карточкой Приватбанка).

2. На что бы я обратил внимание.
Начались продажи квартир в новом жилом комплексе LIPARIS RESIDENCE .
Зображення
Лично ходил осматривал, заглядывая через забор (на территорию зайти нельзя).
В комплексе: квартиры "1+1" (цена от 55 000 долларов), "2+1" (цена от 99 000 долларов), "3+1" (цена от 140 000 долларов).
В комплексе: бассейн с шезлонгами и зонтиками;
Квартиры сдаются с качественной отделкой - подвесные потолки, встроенные светильники, обои, ламинат в комнатах и гранит в ванной и на кухне.
Встроенная техника - газплита, духовка, вытяжка, водонагреватель.
В ванной качественная сантехника.
Деревянные межкомнатные двери и стальная входная дверь.
Окна с двойным остеклением и роллетами.
Всего 108 квартир.
Условия покупки: оплата 50-60%, беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. Возможность сразу получись ТАПУ (право собственности на квартиру).
Достоинства: все новое. Микрорайон Hurma (как бы приличный). Горы.
Недостатки: Это НЕ очень близко к морю. На соседних улицах мало супермаркетов - для сравнения - на расстоянии 170-250 метров от моего дома их минимум 4. Вероятно только одна линия городского автобуса проходит вблизи.
Что у меня вызвало подозрение: гигантская территория (на фото справа). Думаю, закончат первую очередь и будут создавать вторую, то есть не все будет так просторно, как на картинке.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 08:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Кстати, прокат велосипедов на набережной Средиземного моря работает все также хорошо: 1,5 лиры за 1 час (примерно 5 (пять) гривен в час. Работает оплата карточкой Приватбанка).

Не в тему вопрос: это круглогодично? Прокат через приложение а-ля nextbike или "как в парке им. Горького" под залог чего-либо?
  akurt написав:На соседних улицах мало супермаркетов - для сравнения - на расстоянии 170-250 метров от моего дома их минимум 4.

Тоже не совсем в тему, но интересно. Насколько в Турции развиты мелкие магазины и насколько рынок захвачен супермаркетами? Просто сравнивая Харьков и <подставь любой польский город>: в Харькове достаточно много супермаркетов ну или просто больших магазинов, мелких продуктовых осталось мало, зачастую они деградировали до киосков, иногда узконаправленных типа "колбаса и мясо от мясокомбината такого-то"; в Польше куча мелких магазинов, супермаркеты есть но они обычно в часть больших ТЦ, а не сами по себе как в Харькове.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  akurt написав:Кстати, прокат велосипедов на набережной Средиземного моря работает все также хорошо: 1,5 лиры за 1 час (примерно 5 (пять) гривен в час. Работает оплата карточкой Приватбанка).

Не в тему вопрос: это круглогодично? Прокат через приложение а-ля nextbike или "как в парке им. Горького" под залог чего-либо?

Теоретически круглогодично. Но не уверен, что велосипеды стояли на станциях проката в январе-феврале. Точно не помню.
Там несколько опций:
- можно оформить персональную карточку проката - ее пополнять в терминале кредиткой на станциях проката (3 станции на набережной длиной в 8 км).
- можно пополнять эту карточку постоянного клиента прямо в терминале - что интересно картой Приватбанка.
- можно просто получить одноразовый пароль, оплатив картой Приватбанка. При этом блокируется на карте 50 лир (примерно 175 гривен), которые будут разблокированы после возвращения велосипеда, но не ранее 22-00.
Первые 15 минут проката в расчет не идут - можно вернуть - для возможности тестирования велосипеда (может попасться с плохо переключаемыми скоростями. Один раз я "зевнул" протупил - взял велик со спущенной шиной.)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:20

akurt
5 грн в час - это конечно эльдорадо какое-то от эрдогана. Это конечно не значит, что в Турцию надо ехать именно из-за этого. Все-таки имея хату в Хурме, я бы себе вел приобрел, чтобы не бегать до набережной 1800м + до станции. Однако это много говорит о дешевизне Турции. Недавно видел фото оттуда 42 пары носков за 10 евро в Анталии ))
зы. Uber свой убыточный Jump продал\отдал Лайму при тарифе что-то около 10 баксов за час, правда, электровелы. 5 грн - это по-любому убыток.
зы. Новый глава турецкого центробанка - это шортокрыл скорее всего
Востаннє редагувалось San в Вів 10 лис, 2020 09:22, всього редагувалось 1 раз.
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:28

  San написав:akurt
Это конечно не значит, что в Турцию надо ехать именно из-за этого. Все-таки имея хату в Хурме, я бы себе вел приобрел, чтобы не бегать до набережной 1800м + до станции.

Фраза прозвучала невероятно оригинально: "что в Турцию надо ехать именно из-за этого."

Новый велосипед в магазине - алюминиевая рама и переключатели Shimano хорошей фирмы стоит от 1500 до 2400 лир или примерно от 5 100 до 8300 гривен.
Велосипедные дорожки синего цвета от они:
Зображення
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:35

  akurt написав:.
Велосипедные дорожки синего цвета от они

Красиво, спору нет.
Вариант бюджетной пенсии :)
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

San написав:Вариант бюджетной пенсии :)

И пример, сколько нужно пенсионеру на жизнь
https://youtu.be/1fmkhFFGCTE
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 09:55

  vitaliy_berdinskikh написав:Насколько в Турции развиты мелкие магазины и насколько рынок захвачен супермаркетами?


Есть мелкие магазины - ассортимент самого необходимого минимальнее минимума - типа минвода хлеб пиво сигареты.
Но идет экспансия резкая супермаркетов с приличным ассортиментом и приличной конкуренцией между собой. Они выростают как грибы после дождя.
Отличие от Украины (теоретически наш АТБ напоминает супермаркеты в Турции от трех разных владельцев: они называются необычно "А101", "ВIM", "Sok"):
- расположены не только часто, но иногда как бы до приятного абсурда: три супермаркета просто стенка к стенке. И их невероятно много - на расстоянии в 170-270 метров от моего дома их три (!!!).
- принципиально другой подход к формированию ассортимента: если у нас молоко, скажем, ТМ Молокия есть во всех магазинах/супермаркетах, то здесь очень не так: у каждого супермаркета по КАЖДОЙ позиции (!!!) СВОЙ отдельный производитель ЛЮБОГО (!!!) вида товара/продуктов.
ЛЮБОГО! Никогда не повторяется производитель!!!!
Тогда получается так: минеральную воду в бачках по 10 литров я покупаю только в Sok - она там хоть и самая дорогая, но зато и самая для меня хорошая.
Куриные полуфабрикаты самые хорошие от того производителя, что поставляет товар в ВIM.
И так по каждой позиции: то есть идет конкуренция за КАЧЕСТВО, которое подходит по товару именно для Вас.
В этих супермаркетах НЕ продают ни пиво, ни алкогольные товары. В двух из трех есть сигареты.
Очень необычные акции - не такие, как у нас.
Например: висит цветная рекламка: "Если купите у нас любой товар на сумму в 25 лир (примерно 80 гривен), то вот эта упаковка колбасы или вот эта упаковка сыра для Вас будет в 2 раза дешевле. И так по многим группам товаров от зубных щеток до 3-х литровых канистр со стиральным "порошком".
Что интересно, о рекламных акциях распродаж уведомляют на сайте заблаговременно.
Еще необычно то, что они же могут продавать и цветные ТВ с диагональю 55-65 дюймов (с бесплатной установкой), и мобильные телефоны и даже элементы мебели. Такой ассортимент меняют очень резко и быстро - например, ТВ гораздо дешевле, чем в фирменных магазинах. То же касается и мобильных телефонов.

В отличие от супермаркетов, который работают с 9-00 до 22-00, приватные частные магазинчики могут работать круглые сутки.

Есть супермаркеты побольше размерами побогаче ассортиментом и подороже, это MIGROS и Carrefour. В них есть отделы с пивом и алкоголем. Кроме того как правило, мясные и рыбные отделы (мясник при вас разделывает говяжью или баранью тушу и при вас из выбранного куска сделает фарш).
Особняком стоит МЕТРО. В нем тоже СОВСЕМ другие поставщики и масла, и сыра, и мяса и всего на свете. Самый большой ассортимент свежей рыбы.
Никогда ассортимент вин в этих супермаркетах не бывает одинаковым - свои поставщики.
А вот пиво, виски, ракы - ассортимент одинаков.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:01

  San написав:
  akurt написав:.
Велосипедные дорожки синего цвета от они

Красиво, спору нет.
Вариант бюджетной пенсии :)


30 минут назад говорил с "нашим" человеком - вообще-то работает риэлтором в (удалено) - втюхивают за 5% комиссионных чудо-квартиры.
Но сам имеет квартиру здесь.
Ему лет 45, жене лет 35. Дочке 2,5 годика.
Настоящий пенсионер. На днях будет оформлять продление ВНЖ.
Сообщил 2 интересные вещи:
а) дочку - кроме курсов рисования (3 раза в неделю) начал возить на курсы какой то хитрой математики (такое слово услышал первый раз - даже пытаться вспомнить не буду).
б) кинулся оформить Полис медицинского страхования иностранца - подорожал полис. Процентов на 30%... в турецкой лире... в долларах - нет...
Экспансия иностранцев в Турцию и падение курса турецкой лиры...
Востаннє редагувалось akurt в Вів 10 лис, 2020 10:09, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:08

  akurt написав:Но сам имеет квартиру здесь.

Иметь квартиру в Анталии дело не хитрое. Вопрос, что с ней делать :)
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
San
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