Додано: Вів 10 лис, 2020 09:55

vitaliy_berdinskikh написав: Насколько в Турции развиты мелкие магазины и насколько рынок захвачен супермаркетами? Насколько в Турции развиты мелкие магазины и насколько рынок захвачен супермаркетами?

минимальнее минимума

принципиально другой подход

Очень необычные акции - не такие, как у нас.

Есть мелкие магазины - ассортимент самого необходимого- типа минвода хлеб пиво сигареты.Но идет экспансия резкая супермаркетов с приличным ассортиментом и приличной конкуренцией между собой. Они выростают как грибы после дождя.Отличие от Украины (теоретически наш АТБ напоминает супермаркеты в Турции от трех разных владельцев: они называются необычно "А101", "ВIM", "Sok"):- расположены не только часто, но иногда как бы до приятного абсурда: три супермаркета просто стенка к стенке. И их невероятно много - на расстоянии в 170-270 метров от моего дома их три (!!!).к формированию ассортимента: если у нас молоко, скажем, ТМ Молокия есть во всех магазинах/супермаркетах, то здесь: у каждого супермаркета по КАЖДОЙ позиции (!!!) СВОЙ отдельный производитель ЛЮБОГО (!!!) вида товара/продуктов.ЛЮБОГО! Никогда не повторяется производитель!!!!Тогда получается так: минеральную воду в бачках по 10 литров я покупаю только в Sok - она там хоть и самая дорогая, но зато и самая для меня хорошая.Куриные полуфабрикаты самые хорошие от того производителя, что поставляет товар в ВIM.И так по каждой позиции: то есть идет конкуренция за КАЧЕСТВО, которое подходит по товару именно для Вас.В этих супермаркетах НЕ продают ни пиво, ни алкогольные товары. В двух из трех есть сигареты.Например: висит цветная рекламка: "Если купите у нас любой товар на сумму в 25 лир (примерно 80 гривен), то вот эта упаковка колбасы или вот эта упаковка сыра для Вас будет в 2 раза дешевле. И так по многим группам товаров от зубных щеток до 3-х литровых канистр со стиральным "порошком".Что интересно, о рекламных акциях распродаж уведомляют на сайте заблаговременно.Еще необычно то, что они же могут продавать и цветные ТВ с диагональю 55-65 дюймов (с бесплатной установкой), и мобильные телефоны и даже элементы мебели. Такой ассортимент меняют очень резко и быстро - например, ТВ гораздо дешевле, чем в фирменных магазинах. То же касается и мобильных телефонов.В отличие от супермаркетов, который работают с 9-00 до 22-00, приватные частные магазинчики могут работать круглые сутки.Есть супермаркеты побольше размерами побогаче ассортиментом и подороже, это MIGROS и Carrefour. В них есть отделы с пивом и алкоголем. Кроме того как правило, мясные и рыбные отделы (мясник при вас разделывает говяжью или баранью тушу и при вас из выбранного куска сделает фарш).Особняком стоит МЕТРО. В нем тоже СОВСЕМ другие поставщики и масла, и сыра, и мяса и всего на свете. Самый большой ассортимент свежей рыбы.Никогда ассортимент вин в этих супермаркетах не бывает одинаковым - свои поставщики.А вот пиво, виски, ракы - ассортимент одинаков.