1. Что я НЕ стал бы покупать.
В продажу выставлены квартиры "3+1" (4-х комнатные) в микрорайоне Liman района Konyaalti Анталии. Практически первая линия. Дом на 4 этажа, в доме всего 8 (восемь) квартир.
Площадь квартиры 168 кв. метров.
Это здесь:
Застройщик ОЧЕНЬ приличный (не буду рекламировать) . Цена тоже ОЧЕНЬ приличная: 300 000 долларов США.
Достоинства: в самом деле - как пишет застройщик 150 м до моря. Тихая улица.
Но: во дворе дома нет плавательного бассейна - вся довольно приличная территория вымощена тротуарной плиткой и превращена в парковку (зачем так много на 8 квартир???).
Осмотрел дом со всех сторон и увидел массу "глюков". У меня впечатление такое:
а) наверное очень дорогой по цене участок купил застройщик (похоже на правду).
б) "развод" богатеньких "буратин".
Не стоит ТОЛЬКО за близость к морю выкладывать 300 000 долларов...
Мой дом находится дальше - примерно 1800 м - и мне это никак не мешает быть в эти дни на пляже с 12-00 до 15-30 и ежедневно гулять вдоль Средиземного моря с 19-00 до 21-00.
Кстати, прокат велосипедов на набережной Средиземного моря работает все также хорошо: 1,5 лиры за 1 час (примерно 5 (пять) гривен в час. Работает оплата карточкой Приватбанка).
2. На что бы я обратил внимание.
Начались продажи квартир в новом жилом комплексе LIPARIS RESIDENCE .
Лично ходил осматривал, заглядывая через забор (на территорию зайти нельзя).
В комплексе: квартиры "1+1" (цена от 55 000 долларов), "2+1" (цена от 99 000 долларов), "3+1" (цена от 140 000 долларов).
В комплексе: бассейн с шезлонгами и зонтиками;
Квартиры сдаются с качественной отделкой - подвесные потолки, встроенные светильники, обои, ламинат в комнатах и гранит в ванной и на кухне.
Встроенная техника - газплита, духовка, вытяжка, водонагреватель.
В ванной качественная сантехника.
Деревянные межкомнатные двери и стальная входная дверь.
Окна с двойным остеклением и роллетами.
Всего 108 квартир.
Условия покупки: оплата 50-60%, беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. Возможность сразу получись ТАПУ (право собственности на квартиру).
Достоинства: все новое. Микрорайон Hurma (как бы приличный). Горы.
Недостатки: Это НЕ очень близко к морю. На соседних улицах мало супермаркетов - для сравнения - на расстоянии 170-250 метров от моего дома их минимум 4. Вероятно только одна линия городского автобуса проходит вблизи.
Что у меня вызвало подозрение: гигантская территория (на фото справа). Думаю, закончат первую очередь и будут создавать вторую, то есть не все будет так просторно, как на картинке.