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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 827828829830
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 10:10

  San написав:
  akurt написав:Но сам имеет квартиру здесь.

Иметь квартиру в Анталии дело не хитрое. Вопрос, что с ней делать :)

Наслаждаться жизнью. Других вариантов и нет.
Тут ко мне шквал звонков от приятелей, очень опытных горнолыжников: "Дай информацию".
Попали все в засаду: Вся Европа закрыта, полностью и похоже на очень долго. Всегда ездили в Австрию, Андорру, Италию, Словакию, Грузию, Болгарию и Францию.
На сегодня стали перед выбором:
- Буковель с ценами круче, чем в Италии (ски-пасс на день - если не подняли цены 980-1280 гривен) и с ценами на компот ("узвар") в 80 гривен. Кроме того: пьяные "ломы" на трассах.
- Турция.

Кстати, в горнолыжном центре Kayseri-Erciyes (там вулкан высотой в 3 700 метров) уже выпал снег.
Горнолыжный центр тщательно и кропотливо готовят к новому сезону, в том числе и с точки зрения санитарной безопасности. Авиабилет Анталия-Кайсери 40 (сорок) долларов туда и обратно.
Мы едем с приятелями на автомобилях - 625 км.
Час назад разговаривал с приятелем - живет уже 5 лет в Стокгольме.
Цитата:
"Мы тоже хотим дёрнуть на лыжи 15-го декабря в Åre, но хз будет ли сезон катания в этом году, отели все закрыты..."
akurt'a можно встретить в горнолыжном центре Kayseri-Erciyes с 15 по 22 февраля. Hotel IBIS.
В горнолыжном центре Antalya-Saklikent (верхняя станция - 2400 м над уровнем моря) - с января по март 2021.
Не болейте!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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