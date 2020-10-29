Додано: Вів 10 лис, 2020 10:10

San написав: akurt написав: Но сам имеет квартиру здесь.

Иметь квартиру в Анталии дело не хитрое. Вопрос, что с ней делать Иметь квартиру в Анталии дело не хитрое. Вопрос, что с ней делать

Буковель

Турция.

Наслаждаться жизнью. Других вариантов и нет.Тут ко мне шквал звонков от приятелей, очень опытных горнолыжников: "Дай информацию".Попали все в засаду:Всегда ездили в Австрию, Андорру, Италию, Словакию, Грузию, Болгарию и Францию.На сегодня стали перед выбором:с ценами круче, чем в Италии (ски-пасс на день - если не подняли цены 980-1280 гривен) и с ценами на компот ("узвар") в 80 гривен. Кроме того: пьяные "ломы" на трассах.Кстати, в горнолыжном центре Kayseri-Erciyes (там вулкан высотой в 3 700 метров) уже выпал снег.Горнолыжный центр тщательно и кропотливо готовят к новому сезону, в том числе и с точки зрения санитарной безопасности. Авиабилет Анталия-Кайсери 40 (сорок) долларов туда и обратно.Мы едем с приятелями на автомобилях - 625 км.Час назад разговаривал с приятелем - живет уже 5 лет в Стокгольме.Цитата:"Мы тоже хотим дёрнуть на лыжи 15-го декабря в Åre, но хз будет ли сезон катания в этом году,..."'a можно встретить в горнолыжном центре Kayseri-Erciyes с 15 по 22 февраля. Hotel IBIS.В горнолыжном центре Antalya-Saklikent (верхняя станция - 2400 м над уровнем моря) - с января по март 2021.