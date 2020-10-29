|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 10 лис, 2020 10:10
Наслаждаться жизнью. Других вариантов и нет.
Тут ко мне шквал звонков от приятелей, очень опытных горнолыжников: "Дай информацию".
Попали все в засаду: Вся Европа закрыта, полностью и похоже на очень долго.
Всегда ездили в Австрию, Андорру, Италию, Словакию, Грузию, Болгарию и Францию.
На сегодня стали перед выбором:
- Буковель
с ценами круче, чем в Италии (ски-пасс на день - если не подняли цены 980-1280 гривен) и с ценами на компот ("узвар") в 80 гривен. Кроме того: пьяные "ломы" на трассах.
- Турция.
Кстати, в горнолыжном центре Kayseri-Erciyes
(там вулкан высотой в 3 700 метров) уже выпал снег.
Горнолыжный центр тщательно и кропотливо готовят к новому сезону, в том числе и с точки зрения санитарной безопасности. Авиабилет Анталия-Кайсери
40 (сорок) долларов туда и обратно.
Час назад разговаривал с приятелем - живет уже 5 лет в Стокгольме.
Цитата:
"Мы тоже хотим дёрнуть на лыжи 15-го декабря в Åre
, но хз будет ли сезон катания в этом году, отели все закрыты
..."
Горнолыжный центр Antalya-Saklikent
(верхняя станция - 2400 м над уровнем моря) - работает с января по март 2021.
В Анталии вообще сказка: в 9-00 смотришь на сайте web-камеру
- подъемники работают/неработают, ветер есть/нет. Прыгаешь в авто (я всю зиму лыжи даже не вытаскивал из авто
) и через 1 час 15 минут уже одеваешь лыжные ботинки и становишься на лыжи. У меня каска с вмонтированными наушниками - врубаешь музон - и вверх!
Парковка бесплатная. Ски-пасс на день - 85 лир или 10 долларов.Не болейте!
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5001
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1855 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:00
Це часом не та пенсіонерка з РФ, яка купила цоколь в іпенях Анталії за 17куе і ще потратила 10куе на перепланування лоджії в кімнату?
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22007
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:18
Саме та.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5001
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1855 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:33
Варіантів не багато,
або ти її будеш імєть, або вона тебе.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22007
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:34
akurt написав:
Саме та.
Почекаєм літа, як вона з мамою почуватимуться при спеці.
Хоча, якщо виїхати з Оренбурга, то і цоколь в прикиївських іпенях буде раєм.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22007
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 10 лис, 2020 11:53
Спека цього літа була суттєва: ну, не так жарко, як, наприклад, в Запоріжжі, але було спекотно...
Там саме цікаве в тому відео десь хвилини 9:00 - 10:45.
Айдат - квартплата - 10 лір - то 35 (ТРИДЦЯТЬ П"ЯТЬ) гривень на місяць.
Питання про кондиціонери там же - моя думка: саме в Анталії достатньо взимку користуватися кондиціонерами - інверторами: там жінки правильно цифру називають: витрати на електрику з кондиціонерами взимку 170-200 лір - то десь на сьогодні якщо рахувати 650-700 гривень на місяць.
Цікавий факт: рік тому в будинку, де має квартиру приятель, там 30 квартир - мешканці зібрали гроші на проведення по під"їзду та до квартир газових труб з метою заведення газу в квартири та встановлення двоконтурного котла (забудовник зробив все для встановлення батарей опалення в квартирі, але газ не підвів). Зібрали по 300 лір - на той час десь по 55 долларов.
Так ось пройшло більше року - жодна з квартир не поставила лічильник та на під"єднала собі газ - НЕМАЄ ПОТРЕБИ.
х х х
Завтра о 8-00 з порту Чорноморськ відходить пором в порт Karasu (Туреччина). "Наша людина" вже в Одесі - чєкає на завантаження авто та себе, коханого...
Від Karasu до Анталії - 630 км чудової швидкісної траси.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5001
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1855 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:26
flyman написав:
Це часом не та пенсіонерка з РФ, яка купила цоколь в іпенях Анталії за 17куе і ще потратила 10куе на перепланування лоджії в кімнату?
Яка пенсія в укрпенсіонера повинна бути щоб жити в турка як в Неньці Україні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35091
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 12:31
akurt написав:
Айдат - квартплата - 10 лір - то 35 (ТРИДЦЯТЬ П"ЯТЬ) гривень на місяць.
Плюс податок на житло.
Це саме те щоб не жити постійно а наїжджати в курортний сезон. Ні?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35091
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 14:16
Квесторе_поверніться написав: akurt написав:
Айдат - квартплата - 10 лір - то 35 (ТРИДЦЯТЬ П"ЯТЬ) гривень на місяць.
Плюс податок на житло.
Це саме те щоб не жити постійно а наїжджати в курортний сезон. Ні?
Податок на житло платиться один раз на рік - я заплатив 120 лір або приблизно 15 доларів.
Цей податок на нерухомість не залежить від того, живете Ви чи ні.
Квесторе_поверніться написав:
Яка пенсія в укрпенсіонера повинна бути щоб жити в турка як в Неньці Україні?
На проживання родини з двох осіб (пенсіонерів/непенсіонерів) завжди рахувалося, що достатньо 500 доларів на місяць. Може, зараз і менше, бо то зараз більше 4000 лір - а теоретично достатньо і 2000.
Це всі витрати, включаючі і пиво, і пальне і цигарки. Ось і рахуйте.
Ринок сьогодні, щойно повернувся (для переведення в гривні треба множити на 3,5):
- картопля 2-2,5 ліри кг
- огірки тепличні 3 ліри, домашні 4-5 лір за кг.
- перець солодкий 6-7 лір кг
- капуста 1 ліра кг
- зелень будь-яка пучок - 1,5 ліри
- гранати 2,5 -5 лір при цьому ціна залежить не від гранат, а від продавця.
- мандарини 3,5 ліри кг
- томати від 2 лір до 7 лір (7 лір - "черрі")
- лимони - 5 лір кг
- хурма - 6 лір кг
- виноград 6-7 лір (без кісточок)
- яйця домашні - 1 ліра штука (в супермаркеті 20-22 ліри за упаковку в 30 штук).
- з"явилися помаранчі нового врожаю 3-4 ліри кг
- яблука груші від 3 до 5 лір
- полуниця є, але ціну не питав. Мабуть по 10 лір.
Зазвичай ми робимо закупи на ринку 1 раз на тиждень - орієнтир витрат 100-150 лір (приблизно 350-550 гривень). Це вдвох несемо торби до авто.1 долар=8,26 ліри.
Бензин марки А95 на British Petroleum
6,93 ліри (то самий дорогий).
Це (28,30/8,24)х6,93=23,80 гривні за 1 літр.
Вдень в Анталії +25...+27. Сонячно та сухо.P.S.
Пане Квесторе_поверніться:
дзеркальне запитання до Вас:
Яка пенсія в туркопенсіонера повинна бути щоб жити в Україні, як в Неньці Туреччині?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 5001
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 1855 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 10 лис, 2020 15:16
akurt написав: Квесторе_поверніться написав: akurt написав:
Айдат - квартплата - 10 лір - то 35 (ТРИДЦЯТЬ П"ЯТЬ) гривень на місяць.
Плюс податок на житло.
Це саме те щоб не жити постійно а наїжджати в курортний сезон. Ні?
Податок на житло платиться один раз на рік - я заплатив 120 лір або приблизно 15 доларів.
Цей податок на нерухомість не залежить від того, живете Ви чи ні.
Квесторе_поверніться написав:
Яка пенсія в укрпенсіонера повинна бути щоб жити в турка як в Неньці Україні?
На проживання родини з двох осіб (пенсіонерів/непенсіонерів) завжди рахувалося, що достатньо 500 доларів на місяць. Може, зараз і менше, бо то зараз більше 4000 лір - а теоретично достатньо і 2000.
Це всі витрати, включаючі і пиво, і пальне і цигарки. Ось і рахуйте.
Ринок сьогодні, щойно повернувся (для переведення в гривні треба множити на 3,5):
- картопля 2-2,5 ліри кг
- огірки тепличні 3 ліри, домашні 4-5 лір за кг.
- перець солодкий 6-7 лір кг
- капуста 1 ліра кг
- зелень будь-яка пучок - 1,5 ліри
- гранати 2,5 -5 лір при цьому ціна залежить не від гранат, а від продавця.
- мандарини 3,5 ліри кг
- томати від 2 лір до 7 лір (7 лір - "черрі")
- лимони - 5 лір кг
- хурма - 6 лір кг
- виноград 6-7 лір (без кісточок)
- яйця домашні - 1 ліра штука (в супермаркеті 20-22 ліри за упаковку в 30 штук).
- з"явилися помаранчі нового врожаю 3-4 ліри кг
- яблука груші від 3 до 5 лір
- полуниця є, але ціну не питав. Мабуть по 10 лір.
Зазвичай ми робимо закупи на ринку 1 раз на тиждень - орієнтир витрат 100-150 лір (приблизно 350-550 гривень). Це вдвох несемо торби до авто.1 долар=8,26 ліри.
Бензин марки А95 на British Petroleum
6,93 ліри (то самий дорогий).
Це (28,30/8,24)х6,93=23,80 гривні за 1 літр.
Вдень в Анталії +25...+27. Сонячно та сухо.P.S.
Пане Квесторе_поверніться:
дзеркальне запитання до Вас:Яка пенсія в туркопенсіонера повинна бути щоб жити в Україні, як в Неньці Туреччині
?
Приэднуюсь.
Крім того, тьотка з відео сказала, що в таку ціну в РФ не далеко від моря житло хрін купиш.
Хоча, в Україні, може в якому Бердянську буде дешевше.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 22007
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1177 раз.
- Подякували: 1604 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5786
|665521
|
|
|10
|1106
|
Чет 29 жов, 2020 01:11
BIGor
|
|1237
|157344
|
|