Додано: Вів 10 лис, 2020 11:53

Спека цього літа була суттєва: ну, не так жарко, як, наприклад, в Запоріжжі, але було спекотно...

Там саме цікаве в тому відео десь хвилини 9:00 - 10:45.

Айдат - квартплата - 10 лір - то 35 (ТРИДЦЯТЬ П"ЯТЬ) гривень на місяць.

Питання про кондиціонери там же - моя думка: саме в Анталії достатньо взимку користуватися кондиціонерами - інверторами: там жінки правильно цифру називають: витрати на електрику з кондиціонерами взимку 170-200 лір - то десь на сьогодні якщо рахувати 650-700 гривень на місяць.

Цікавий факт: рік тому в будинку, де має квартиру приятель, там 30 квартир - мешканці зібрали гроші на проведення по під"їзду та до квартир газових труб з метою заведення газу в квартири та встановлення двоконтурного котла (забудовник зробив все для встановлення батарей опалення в квартирі, але газ не підвів). Зібрали по 300 лір - на той час десь по 55 долларов.

Так ось пройшло більше року - жодна з квартир не поставила лічильник та на під"єднала собі газ - НЕМАЄ ПОТРЕБИ.



х х х

Завтра о 8-00 з порту Чорноморськ відходить пором в порт Karasu (Туреччина). "Наша людина" вже в Одесі - чєкає на завантаження авто та себе, коханого...

Від Karasu до Анталії - 630 км чудової швидкісної траси.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.