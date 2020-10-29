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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 828829830831
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Квесторе_поверніться написав:Яка пенсія в укрпенсіонера повинна бути щоб жити в турка як в Неньці Україні?

Стиль життя і здоров'я в усих різний. Зі 100$ досить ризиковано, але реально. 200$ оптимально. 300$ можна впевнено зустрічати старість на Анталійському узбережжі, маючи там власне житло.
https://youtu.be/gkYo_UqcS6U
stryzhko
 
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