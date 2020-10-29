Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Квесторе_поверніться написав:Яка пенсія в укрпенсіонера повинна бути щоб жити в турка як в Неньці Україні?
Стиль життя і здоров'я в усих різний. Зі 100$ досить ризиковано, але реально. 200$ оптимально. 300$ можна впевнено зустрічати старість на Анталійському узбережжі, маючи там власне житло. https://youtu.be/gkYo_UqcS6U