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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 828829830831
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:02

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Квесторе_поверніться написав:Яка пенсія в укрпенсіонера повинна бути щоб жити в турка як в Неньці Україні?

Стиль життя і здоров'я в усих різний. Зі 100$ досить ризиковано, але реально. 200$ оптимально. 300$ можна впевнено зустрічати старість на Анталійському узбережжі, маючи там власне житло.
https://youtu.be/gkYo_UqcS6U
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 16:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Яка пенсія в туркопенсіонера повинна бути щоб жити в Україні, як в Неньці Туреччині?

А запитання не таке просте...слід подумати.
Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:25

  Квесторе_поверніться написав:
  akurt написав:Яка пенсія в туркопенсіонера повинна бути щоб жити в Україні, як в Неньці Туреччині?

А запитання не таке просте...слід подумати.
Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.

За $100 можна і тут, не шикувати, але як писав КХ на шашлики і шампусік вистачить.
Залежить що за житло і скільки тре відслюнявити.
В мене за цоколь $10..$15 в місяць.
А якщо в хаті в селі, то можна і до $100 вписатися.
Нещодавно дивився відео про щасливу Швецію, то там білорус розказував що з його жінком-шведком по 150 євро в спільну касу на їжу. Я вірю, бо жив майже 3 міс. в Швеції.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 17:34

  flyman написав:Я вірю, бо жив майже 3 міс. в Швеції.

Вечір окуітельних гісторій)))
Я вчора на Марс злітав, сьогодні повернувся.
Думаю на Марсі купити собі теплу квартиру, на курорті, біля моря Дожжів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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