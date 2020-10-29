Додано: Вів 10 лис, 2020 19:42

Наші люди кметливі - навіщо стояти в черзі десь та якось...

Взяли в кредит... на 20 здається років... Трикімнатна... Столиця...

Я їм скинув оце відео про місто, в якому вони живуть вже 5 років - цікава відповідь (цитата):

"Интересно, что после 5-ти лет жизни в Швеции всё, что показывает в видео Антон, уже таким родным кажется и привычным, каждая улица и каждое здание, как будто он снял видео про район в Украине (удалено), где мы всегда жили..."

Відео:



В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.