Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Квесторе_поверніться написав:Яка пенсія в укрпенсіонера повинна бути щоб жити в турка як в Неньці Україні?
Стиль життя і здоров'я в усих різний. Зі 100$ досить ризиковано, але реально. 200$ оптимально. 300$ можна впевнено зустрічати старість на Анталійському узбережжі, маючи там власне житло. https://youtu.be/gkYo_UqcS6U
akurt написав:Яка пенсія в туркопенсіонера повинна бути щоб жити в Україні, як в Неньці Туреччині?
А запитання не таке просте...слід подумати. Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.
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akurt написав:Яка пенсія в туркопенсіонера повинна бути щоб жити в Україні, як в Неньці Туреччині?
А запитання не таке просте...слід подумати. Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.
За $100 можна і тут, не шикувати, але як писав КХ на шашлики і шампусік вистачить. Залежить що за житло і скільки тре відслюнявити. В мене за цоколь $10..$15 в місяць. А якщо в хаті в селі, то можна і до $100 вписатися. Нещодавно дивився відео про щасливу Швецію, то там білорус розказував що з його жінком-шведком по 150 євро в спільну касу на їжу. Я вірю, бо жив майже 3 міс. в Швеції.
Про Швецію. Сьогодні, Скайпом (цитата): "Я смотрю у Вас теплее и веселее, чем в Испании. Надо будет прилететь - может, зимой или весной" (для довідки: хотіли купувати "дачу" в Іспанії. Щось передумали. Подружжя наших українців. Отримують 50000+45000=95 000 шведських крон на місяць.)
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Про Швецію. Сьогодні, Скайпом (цитата): "Я смотрю у Вас теплее и веселее, чем в Испании. Надо будет прилететь - может, зимой или весной" (для довідки: хотіли купувати "дачу" в Іспанії. Щось передумали. Подружжя наших українців. Отримують 50000+45000=95 000 шведських крон на місяць.)
До чи після податків? Хоча там і так майже комунізм. з.п. не має значення. Зняти державну квартиру - тре простояти рік в черзі. Дитину здати в садок, те саме.
Наші люди кметливі - навіщо стояти в черзі десь та якось... Взяли в кредит... на 20 здається років... Трикімнатна... Столиця... Я їм скинув оце відео про місто, в якому вони живуть вже 5 років - цікава відповідь (цитата): "Интересно, что после 5-ти лет жизни в Швеции всё, что показывает в видео Антон, уже таким родным кажется и привычным, каждая улица и каждое здание, как будто он снял видео про район в Украине (удалено), где мы всегда жили..." Відео:
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Наші люди кметливі - навіщо стояти в черзі десь та якось... Взяли в кредит... на 20 здається років... Трикімнатна... Столиця... Я їм скинув оце відео про місто, в якому вони живуть вже 5 років - цікава відповідь (цитата): "Интересно, что после 5-ти лет жизни в Швеции всё, что показывает в видео Антон, уже таким родным кажется и привычным, каждая улица и каждое здание, как будто он снял видео про район в Украине (удалено), где мы всегда жили..." Відео:
Анталія - бліда тінь шведських міст, чи не так?)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців