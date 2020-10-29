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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 829830831832
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:32

Трохи не так. Точніше - зовсім не так...
Overall Best Countries Ranking 2020:
- Швеція - номер 8.
- Туреччина - номер 35....
- Болгарія - 58...
- Україна - слава Богу - 68...
https://www.usnews.com/news/best-countr ... l-rankings
Overall Best Countries Ranking 2019 тут:
https://www.usnews.com/media/best-count ... s-2019.pdf

Рейтинг за якістю життя:
- Швеція - номер 3
- Польщя - 22
- Болгарія - 33
- Туреччина - 37
- Сербія - 70
- Україна - слава Богу - 71...
https://www.usnews.com/news/best-countr ... e-rankings

З економічної точки зору:
- США - номер 1
- Китай - номер 2
- Канада - номер 10
- Туреччина - номер 19
https://www.investopedia.com/insights/w ... economies/
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:34

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ!
В начале этого года на этой ветке был обзор новостроек в микрорайоне Коньяалты города Анталия.
Текст за 26 февраля - объект номер 4 - ссылка вот:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Это там, где с утра сегодня +24, голубое небо, сухо и Средиземное море манит на пляж с аудиоплеером со свежими записями.
Среди объектов перспективных и интересных я назвал строительство дома в просто отличном месте: парк, напротив - бесплатная освещаемая ночью парковка и участок под будущий большой парк, тихая улица - впереди простор, глаз не упирается в другие дома, на расстоянии в 250 метров - минимум 3 супермаркета, гранатовый и апельсиновый сады... До пляжей Средиземного моря - примерно 1800 метров.
Похоже, дом сдадут до Нового года. Сегодня с утра начали установку окон.
Фото позавчера - еще стояли леса:
Зображення
Вид на дом со стороны парка (детский городок, беседки, беговая дорожка и тренажеры...):
Зображення
У дома отличная территория и - конечно - плавательный бассейн для жильцов.
Пожалуй, лучшее расположение в микрорайоне Хурма.
Я наблюдал за строительством дома со момента начала работы над котлованом: когда был готов котлован (кажется, январь) воды на дне не было, грунт - я не специалист - смесь 50/50 камней размером с кулак и выше, и чего-то напоминающего - по крайней мере по цвету - глину.
Если я не ошибаюсь: в доме 3 квартиры "1+1", 12 квартир "2+1", 4 квартиры "3+1" (двухуровневые).
Цен не знаю, не интересовался. Ориентир - 1000 долларов кв.м.
По сообщениям одного из участников форума (пару недель назад) - все квартиры проданы.
Замечу, что весь 2020 год красавцы и горе-специалисты ежедневно на этой ветке размещали ценные сообщения для форумчан о том, что все падает в цене, никто ничего не покупает, арматура закончилась, цемента для бетона нет, цены упали минимум в 20 раз и вообще "всё пропало".
Что же, задача: полностью по всем направлениям дезинформировать форумчан - успешно выполнена.
Ну а кто-то готовится заселиться в новенькие квартиры, где все "под ключ"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:20

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А запитання не таке просте...слід подумати.
Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.

За $100 можна і тут, не шикувати, але як писав КХ на шашлики і шампусік вистачить.


Извините, но вы тут совсем с дуба рухнули?
Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь, вынужден проедать старые запасы т.к. ушел в самоизоляцию.
Вы хоть посчитайте сколько стоит коммуналка не говоря о продуктах и медикаментах без шашлыков и шампустков.
Или вы на кашах сидите?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь
Мне на 460 американских гривень тоже не легко,но выживаем.Оформляйте субсидию #какаукрт ранее
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:48

  shapo написав:Вы хоть посчитайте сколько стоит коммуналка не говоря о продуктах и медикаментах без шашлыков и шампустков.
Или вы на кашах сидите?

shapo! Не нервничайте: специалисты - точнее горе-специалисты - чётко Вам написали: ШАМПУСИК И ШАШЛЫКИ.
Выполняйте.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:01

  Мизантрóп написав:
  shapo написав:Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь
Мне на 460 американских гривень тоже не легко,но выживаем.Оформляйте субсидию #какаукрт ранее

Не могу, сын прописан который уже 10 лет в Украине не живет и не работает, а выписывать рука не подымается
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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