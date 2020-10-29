Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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СКОРО НОВОСЕЛЬЕ! В начале этого года на этой ветке был обзор новостроек в микрорайоне Коньяалты города Анталия. Текст за 26 февраля - объект номер 4 - ссылка вот: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Это там, где с утра сегодня +24, голубое небо, сухо и Средиземное море манит на пляж с аудиоплеером со свежими записями. Среди объектов перспективных и интересных я назвал строительство дома в просто отличном месте: парк, напротив - бесплатная освещаемая ночью парковка и участок под будущий большой парк, тихая улица - впереди простор, глаз не упирается в другие дома, на расстоянии в 250 метров - минимум 3 супермаркета, гранатовый и апельсиновый сады... До пляжей Средиземного моря - примерно 1800 метров. Похоже, дом сдадут до Нового года. Сегодня с утра начали установку окон. Фото позавчера - еще стояли леса: Вид на дом со стороны парка (детский городок, беседки, беговая дорожка и тренажеры...): У дома отличная территория и - конечно - плавательный бассейн для жильцов. Пожалуй, лучшее расположение в микрорайоне Хурма. Я наблюдал за строительством дома со момента начала работы над котлованом: когда был готов котлован (кажется, январь) воды на дне не было, грунт - я не специалист - смесь 50/50 камней размером с кулак и выше, и чего-то напоминающего - по крайней мере по цвету - глину. Если я не ошибаюсь: в доме 3 квартиры "1+1", 12 квартир "2+1", 4 квартиры "3+1" (двухуровневые). Цен не знаю, не интересовался. Ориентир - 1000 долларов кв.м. По сообщениям одного из участников форума (пару недель назад) - все квартиры проданы. Замечу, что весь 2020 год красавцы и горе-специалисты ежедневно на этой ветке размещали ценные сообщения для форумчан о том, что все падает в цене, никто ничего не покупает, арматура закончилась, цемента для бетона нет, цены упали минимум в 20 раз и вообще "всё пропало". Что же, задача: полностью по всем направлениям дезинформировать форумчан - успешно выполнена. Ну а кто-то готовится заселиться в новенькие квартиры, где все "под ключ"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Квесторе_поверніться написав:А запитання не таке просте...слід подумати. Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.
За $100 можна і тут, не шикувати, але як писав КХ на шашлики і шампусік вистачить.
Извините, но вы тут совсем с дуба рухнули? Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь, вынужден проедать старые запасы т.к. ушел в самоизоляцию. Вы хоть посчитайте сколько стоит коммуналка не говоря о продуктах и медикаментах без шашлыков и шампустков. Или вы на кашах сидите?