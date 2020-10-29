Додано: Сер 11 лис, 2020 09:34

В начале этого года на этой ветке был обзор новостроек в микрорайоне Коньяалты города Анталия.Текст за 26 февраля - объект номер 4 - ссылка вот:Это там, где с утра сегодня +24, голубое небо, сухо и Средиземное море манит на пляж с аудиоплеером со свежими записями.Среди объектов перспективных и интересных я назвал строительство дома в просто отличном месте: парк, напротив - бесплатная освещаемая ночью парковка и участок под будущий большой парк, тихая улица - впереди простор, глаз не упирается в другие дома, на расстоянии в 250 метров - минимум 3 супермаркета, гранатовый и апельсиновый сады... До пляжей Средиземного моря - примерно 1800 метров.Похоже, дом сдадут до Нового года. Сегодня с утра начали установку окон.Фото позавчера - еще стояли леса:Вид на дом со стороны парка (детский городок, беседки, беговая дорожка и тренажеры...):У дома отличная территория и - конечно - плавательный бассейн для жильцов.Пожалуй, лучшее расположение в микрорайоне Хурма.Я наблюдал за строительством дома со момента начала работы над котлованом: когда был готов котлован (кажется, январь) воды на дне не было, грунт - я не специалист - смесь 50/50 камней размером с кулак и выше, и чего-то напоминающего - по крайней мере по цвету - глину.Если я не ошибаюсь: в доме 3 квартиры "1+1", 12 квартир "2+1", 4 квартиры "3+1" (двухуровневые).Цен не знаю, не интересовался. Ориентир - 1000 долларов кв.м.По сообщениям одного из участников форума (пару недель назад) - все квартиры проданы.Замечу, что весь 2020 год красавцы и горе-специалисты ежедневно на этой ветке размещали ценные сообщения для форумчан о том, что все падает в цене, никто ничего не покупает, арматура закончилась, цемента для бетона нет, цены упали минимум в 20 раз и вообще "всё пропало".Что же, задача: полностью по всем направлениям дезинформировать форумчан - успешно выполнена.Ну а кто-то готовится заселиться в новенькие квартиры, где все "под ключ"...