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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 830831832833>
Повідомлення Додано: Вів 10 лис, 2020 23:32

Трохи не так. Точніше - зовсім не так...
Overall Best Countries Ranking 2020:
- Швеція - номер 8.
- Туреччина - номер 35....
- Болгарія - 58...
- Україна - слава Богу - 68...
https://www.usnews.com/news/best-countr ... l-rankings
Overall Best Countries Ranking 2019 тут:
https://www.usnews.com/media/best-count ... s-2019.pdf

Рейтинг за якістю життя:
- Швеція - номер 3
- Польщя - 22
- Болгарія - 33
- Туреччина - 37
- Сербія - 70
- Україна - слава Богу - 71...
https://www.usnews.com/news/best-countr ... e-rankings

З економічної точки зору:
- США - номер 1
- Китай - номер 2
- Канада - номер 10
- Туреччина - номер 19
https://www.investopedia.com/insights/w ... economies/
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 09:34

СКОРО НОВОСЕЛЬЕ!
В начале этого года на этой ветке был обзор новостроек в микрорайоне Коньяалты города Анталия.
Текст за 26 февраля - объект номер 4 - ссылка вот:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Это там, где с утра сегодня +24, голубое небо, сухо и Средиземное море манит на пляж с аудиоплеером со свежими записями.
Среди объектов перспективных и интересных я назвал строительство дома в просто отличном месте: парк, напротив - бесплатная освещаемая ночью парковка и участок под будущий большой парк, тихая улица - впереди простор, глаз не упирается в другие дома, на расстоянии в 250 метров - минимум 3 супермаркета, гранатовый и апельсиновый сады... До пляжей Средиземного моря - примерно 1800 метров.
Похоже, дом сдадут до Нового года. Сегодня с утра начали установку окон.
Фото позавчера - еще стояли леса:
Зображення
Вид на дом со стороны парка (детский городок, беседки, беговая дорожка и тренажеры...):
Зображення
У дома отличная территория и - конечно - плавательный бассейн для жильцов.
Пожалуй, лучшее расположение в микрорайоне Хурма.
Я наблюдал за строительством дома со момента начала работы над котлованом: когда был готов котлован (кажется, январь) воды на дне не было, грунт - я не специалист - смесь 50/50 камней размером с кулак и выше, и чего-то напоминающего - по крайней мере по цвету - глину.
Если я не ошибаюсь: в доме 3 квартиры "1+1", 12 квартир "2+1", 4 квартиры "3+1" (двухуровневые).
Цен не знаю, не интересовался. Ориентир - 1000 долларов кв.м.
По сообщениям одного из участников форума (пару недель назад) - все квартиры проданы.
Замечу, что весь 2020 год красавцы и горе-специалисты ежедневно на этой ветке размещали ценные сообщения для форумчан о том, что все падает в цене, никто ничего не покупает, арматура закончилась, цемента для бетона нет, цены упали минимум в 20 раз и вообще "всё пропало".
Что же, задача: полностью по всем направлениям дезинформировать форумчан - успешно выполнена.
Ну а кто-то готовится заселиться в новенькие квартиры, где все "под ключ"...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:20

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А запитання не таке просте...слід подумати.
Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.

За $100 можна і тут, не шикувати, але як писав КХ на шашлики і шампусік вистачить.


Извините, но вы тут совсем с дуба рухнули?
Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь, вынужден проедать старые запасы т.к. ушел в самоизоляцию.
Вы хоть посчитайте сколько стоит коммуналка не говоря о продуктах и медикаментах без шашлыков и шампустков.
Или вы на кашах сидите?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  shapo написав:Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь
Мне на 460 американских гривень тоже не легко,но выживаем.Оформляйте субсидию #какаукрт ранее
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей"
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 10:48

  shapo написав:Вы хоть посчитайте сколько стоит коммуналка не говоря о продуктах и медикаментах без шашлыков и шампустков.
Или вы на кашах сидите?

shapo! Не нервничайте: специалисты - точнее горе-специалисты - чётко Вам написали: ШАМПУСИК И ШАШЛЫКИ.
Выполняйте.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:01

  Мизантрóп написав:
  shapo написав:Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь
Мне на 460 американских гривень тоже не легко,но выживаем.Оформляйте субсидию #какаукрт ранее

Не могу, сын прописан который уже 10 лет в Украине не живет и не работает, а выписывать рука не подымается
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:28

Не все так плохо: есть - ЕСТЬ! в Украине богатые люди.
Вчера приятели прислали фотрепортаж о начале стоительства на соседнем участке нового жилого дома в пригороде (удалено).
Покупатели начали с того, что огородили все новым (временным) забором.
Потом разрушили возведенное продавцом ранее очень даже приличное сооружение с погребом под названием "хозпомещение" (приличное и капитальное, задумывалось как "бытовка"). Потом вырезали все березы и сосны на участке. Оставили штук 5...
Потом загнали экскаватор.
Показали моим приятелям смету на все про всё - 500 000 долларов США.
Стараются люди... Это приятно...
Я приятелям сказал: скоро получите капитальный бесплатный забор не иначе с позолотой, надежную охрану, новую автодорогу к их усадьбе. Надо радоваться...
Как сказали в серии 8 четвёртого сезона чудного сериала "Фарго":
"Вставать, а не падать!"
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 11:47

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Я приятелям сказал: скоро получите капитальный бесплатный забор не иначе с позолотой,

По дороге на дачу похожая картина, причем сразу несколько.

Один большой кусок земли выкупили два года назад. По периметру по двух сторон стоит не очень дорогой забор из блоков, но учитывая общую длинну вылилось это всё в копеечку. На территории развернута какая-то хоздеятельность, кусты какие-то рассажены - зачем их прятать за забором конечно вопрос.

Ещё в одном месте сельсовет отдал землю под застройку и уже с лета туда завозят грунт для выравнивания (берег реки) и начинают потихоньку что-то делать. На одном участке со стороны дороги стоит около 20-30 метров супербюджетного забора из свежего горбыля - смысл этого я вообще не понимаю, не в плане финансов, а в плане "нафига?". По соседтву ещё один участок на котором нет ничего кроме капитального как-положено забора сложенного из блоков, посередине забора уже установлены такие же капитальные металлические ворота.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:05

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

shapo написав:Не могу, сын прописан который уже 10 лет в Украине не живет и не работает, а выписывать рука не подымается

В тещі дочка теж приписана і 5 років не живе, але субсидію справно отримує й сплачує до 200 грн за комуналь, бо по закону можна ж вказати, що людина не проживає, надавши документи або акт з підписами сусідів. Люди жаліються, а підняти дупку, щоб не платити зайвого не хочуть. Значить не такі й високі тарифи або незадекларованих доходів цілком вистачає.))
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:24

  shapo написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А запитання не таке просте...слід подумати.
Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.

За $100 можна і тут, не шикувати, але як писав КХ на шашлики і шампусік вистачить.


Извините, но вы тут совсем с дуба рухнули?
Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь, вынужден проедать старые запасы т.к. ушел в самоизоляцию.
Вы хоть посчитайте сколько стоит коммуналка не говоря о продуктах и медикаментах без шашлыков и шампустков.
Или вы на кашах сидите?

Він сільський програміст, живе у спартанській обстановці в бучанському напівпідвалі.
Мріє про Туреччину і Швецію(((
Най би обліківка Акурт - оформила би йому кредит дл оренди???
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