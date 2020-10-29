Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Квесторе_поверніться написав:А запитання не таке просте...слід подумати. Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.
За $100 можна і тут, не шикувати, але як писав КХ на шашлики і шампусік вистачить.
Извините, но вы тут совсем с дуба рухнули? Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь, вынужден проедать старые запасы т.к. ушел в самоизоляцию. Вы хоть посчитайте сколько стоит коммуналка не говоря о продуктах и медикаментах без шашлыков и шампустков. Или вы на кашах сидите?