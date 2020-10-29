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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 830831832833
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:32

  shapo написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А запитання не таке просте...слід подумати.
Але виглядає шо мінімум 300 американців на 10.11.20...при наявності власного житла.

За $100 можна і тут, не шикувати, але як писав КХ на шашлики і шампусік вистачить.


Извините, но вы тут совсем с дуба рухнули?
Я за 145 бакинских пенсии в Киеве не только не живу, но даже существованием это не назовешь, вынужден проедать старые запасы т.к. ушел в самоизоляцию.
Вы хоть посчитайте сколько стоит коммуналка не говоря о продуктах и медикаментах без шашлыков и шампустков.
Или вы на кашах сидите?


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flyman
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