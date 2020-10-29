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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:59
Оголошено, що 15 листопада будуть нові дані Інституту статистики Республіки Туреччина про результати купівлі квартир українцями в жовтні 2020.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 лис, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:08
Вы бы поначалу узнали сколько дают на субсидии прежде чем давать советы.
200 грн за коммуналку это смешно за 1-комнатную в летнее время не говоря о 6-ти месяцев отопительного сезона.
Я для матери 4 года оформлял субсидию при идеальном варианте - одна прописанная в однокомнатной. Каждый раз было куча замечаний при отправлениях по почте и моих обращений в соцорганы с их отписками когда пишут, что назначено, а на сайте минсоцполитики субсидии нет. Если бы она сама оформляла никогда бы не оформила даже когда первые годы приходила в собес ногами. а ее отфутболивали ничего не обьясняя.
Поэтому кому-то там рассказывать почему сына нет в Украине и где он платит налоги - увольте, я для этого слишком хорошо прошел эти процедуры. Да и смысла в субсидии особенно нет - последние 2 года она неуклонно снижалась давно не покрывая 15% от коммунальных услуг.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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