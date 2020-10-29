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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:59
Оголошено, що 15 листопада будуть нові дані Інституту статистики Республіки Туреччина про результати купівлі квартир українцями в жовтні 2020.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 лис, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:08
Вы бы поначалу узнали сколько дают на субсидии прежде чем давать советы.
200 грн за коммуналку это смешно за 1-комнатную в летнее время не говоря о 6-ти месяцев отопительного сезона.
Я для матери 4 года оформлял субсидию при идеальном варианте - одна прописанная в однокомнатной. Каждый раз было куча замечаний при отправлениях по почте и моих обращений в соцорганы с их отписками когда пишут, что назначено, а на сайте минсоцполитики субсидии нет. Если бы она сама оформляла никогда бы не оформила даже когда первые годы приходила в собес ногами. а ее отфутболивали ничего не обьясняя.
Поэтому кому-то там рассказывать почему сына нет в Украине и где он платит налоги - увольте, я для этого слишком хорошо прошел эти процедуры. Да и смысла в субсидии особенно нет - последние 2 года она неуклонно снижалась давно не покрывая 15% от коммунальных услуг.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
У тещі субсидія 1500грн була до підняття пенсії, зараз 1000грн. Цілком вистачає на опалювальний сезон.
Значить доходів вистачає і нічого жалітися на високі тарифи, якщо сенсу в субсидії немає.))
В Туреччині такої лафи немає з безкоштовною комуналкою.
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:14
Це правда. Ніяких субсидій немає, і не було.
Тарифи такі, які вони є, і дуже жорстка вимога до оплати комунальних послуг:
- на оплату електричної енергії виділяється 10 діб.
- на оплату газу -15 діб.
- на оплату водопостачання - 20 діб.
При неоплаті - безумовне відключення споживача (всі лічильники знаходяться у спеціальних приміщеннях будинка).
Цікаво, що ніхто ніяких даних нікуди не передає - приходить працівник постачальника - сам знімає покази і прямо на місці роздруковує квитанції на оплату.
Повторне підключення - штраф.
Дисциплінує...
Ще цікаво: в разі продажу квартири можливий борг НЕ "переноситься" новому власнику, а залишається за попереднім власником. Боржником є НЕ квартира, а людина. Тобто, під час купівлі квартири НЕ треба вивчати питання боргів. Правда ж добре?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:34
В нас тут 100500 пільговиків починаючи від учасника бойових дій Бородінської битви, десь посередині визволителі Празької весни і так далі. Причому там допомогу отримують бідні депутати/прокурори та інша малоімуще населення.
https://fi202x.blogspot.com/
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