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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 830831832833
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 12:59

Оголошено, що 15 листопада будуть нові дані Інституту статистики Республіки Туреччина про результати купівлі квартир українцями в жовтні 2020.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 лис, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:08

  stryzhko написав:
shapo написав:Не могу, сын прописан который уже 10 лет в Украине не живет и не работает, а выписывать рука не подымается

В тещі дочка теж приписана і 5 років не живе, але субсидію справно отримує й сплачує до 200 грн за комуналь, бо по закону можна ж вказати, що людина не проживає, надавши документи або акт з підписами сусідів. Люди жаліються, а підняти дупку, щоб не платити зайвого не хочуть. Значить не такі й високі тарифи або незадекларованих доходів цілком вистачає.))


Вы бы поначалу узнали сколько дают на субсидии прежде чем давать советы.
200 грн за коммуналку это смешно за 1-комнатную в летнее время не говоря о 6-ти месяцев отопительного сезона.
Я для матери 4 года оформлял субсидию при идеальном варианте - одна прописанная в однокомнатной. Каждый раз было куча замечаний при отправлениях по почте и моих обращений в соцорганы с их отписками когда пишут, что назначено, а на сайте минсоцполитики субсидии нет. Если бы она сама оформляла никогда бы не оформила даже когда первые годы приходила в собес ногами. а ее отфутболивали ничего не обьясняя.
Поэтому кому-то там рассказывать почему сына нет в Украине и где он платит налоги - увольте, я для этого слишком хорошо прошел эти процедуры. Да и смысла в субсидии особенно нет - последние 2 года она неуклонно снижалась давно не покрывая 15% от коммунальных услуг.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 14:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

shapo написав:Вы бы поначалу узнали сколько дают на субсидии прежде чем давать советы.

У тещі субсидія 1500грн була до підняття пенсії, зараз 1000грн. Цілком вистачає на опалювальний сезон.
shapo написав: Да и смысла в субсидии особенно нет - последние 2 года она неуклонно снижалась давно не покрывая 15% от коммунальных услуг.

Значить доходів вистачає і нічого жалітися на високі тарифи, якщо сенсу в субсидії немає.))
В Туреччині такої лафи немає з безкоштовною комуналкою.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:14

  stryzhko написав:В Туреччині такої лафи немає з безкоштовною комуналкою.

Це правда. Ніяких субсидій немає, і не було.
Тарифи такі, які вони є, і дуже жорстка вимога до оплати комунальних послуг:
- на оплату електричної енергії виділяється 10 діб.
- на оплату газу -15 діб.
- на оплату водопостачання - 20 діб.
При неоплаті - безумовне відключення споживача (всі лічильники знаходяться у спеціальних приміщеннях будинка).
Цікаво, що ніхто ніяких даних нікуди не передає - приходить працівник постачальника - сам знімає покази і прямо на місці роздруковує квитанції на оплату.
Повторне підключення - штраф.
Дисциплінує...
Ще цікаво: в разі продажу квартири можливий борг НЕ "переноситься" новому власнику, а залишається за попереднім власником. Боржником є НЕ квартира, а людина. Тобто, під час купівлі квартири НЕ треба вивчати питання боргів. Правда ж добре?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 15:34

  akurt написав:
  stryzhko написав:В Туреччині такої лафи немає з безкоштовною комуналкою.

Це правда. Ніяких субсидій немає, і не було.
Тарифи такі, які вони є, і дуже жорстка вимога до оплати комунальних послуг:
- на оплату електричної енергії виділяється 10 діб.
- на оплату газу -15 діб.
- на оплату водопостачання - 20 діб.
При неоплаті - безумовне відключення споживача (всі лічильники знаходяться у спеціальних приміщеннях будинка).
Цікаво, що ніхто ніяких даних нікуди не передає - приходить працівник постачальника - сам знімає покази і прямо на місці роздруковує квитанції на оплату.
Повторне підключення - штраф.
Дисциплінує...
Ще цікаво: в разі продажу квартири можливий борг НЕ "переноситься" новому власнику, а залишається за попереднім власником. Боржником є НЕ квартира, а людина. Тобто, під час купівлі квартири НЕ треба вивчати питання боргів. Правда ж добре?

В нас тут 100500 пільговиків починаючи від учасника бойових дій Бородінської битви, десь посередині визволителі Празької весни і так далі. Причому там допомогу отримують бідні депутати/прокурори та інша малоімуще населення.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 16:28

Як відомо, працівники авіакомпанії Pegasus уважно читають цю гілку.
Особливо їм подобається розділ "Доступність вашого житла за кордоном".
Погоджуючись з тим, що кращого місця для проживання на сьогодні в світі немає, авіакомпанія вирішила знову продавати дешеві авіаквитки з Києва в Ізмір та зі Львова, Харкова та Запоріжжя - в Стамбул на зимовий сезон навігації 2021 року (листопад 2020 – березень 2021 року!!!!!).
Найдешевші авіаквитки з України в Туреччину від €24 в один бік та від 52 євро у два боки!
Зауважте, що для квитків, куплених до 31 грудня Pegasus дозволяє заміну рейсу без сплати штрафів.
Фактично за ціною трамвайного квитка попадаєш на берег Середземного моря в свою квартиру.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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