Додано: Сер 11 лис, 2020 16:28

Для планування свого зимового відпочинку: авіакомпанія Pegasus знову продає за смішною ціною авіаквитки з Києва в Ізмір та зі Львова, Харкова та Запоріжжя - в Стамбул на зимовий сезон навігації 2021 року (листопад 2020 – березень 2021 року).

Найдешевші авіаквитки з України в Туреччину від €24 в один бік та від 52 євро у два боки!

Для квитків, куплених до 31 грудня, дозволено заміну рейсу без штрафних санкцій.

Фактично за ціною трамвайного квитка попадаєш на берег Середземного моря, можливо навіть - в свою квартиру.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.