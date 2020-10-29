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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 лис, 2020 12:59
Оголошено, що 15 листопада будуть нові дані Інституту статистики Республіки Туреччина про результати купівлі квартир українцями в жовтні 2020.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 11 лис, 2020 14:08, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:08
Вы бы поначалу узнали сколько дают на субсидии прежде чем давать советы.
200 грн за коммуналку это смешно за 1-комнатную в летнее время не говоря о 6-ти месяцев отопительного сезона.
Я для матери 4 года оформлял субсидию при идеальном варианте - одна прописанная в однокомнатной. Каждый раз было куча замечаний при отправлениях по почте и моих обращений в соцорганы с их отписками когда пишут, что назначено, а на сайте минсоцполитики субсидии нет. Если бы она сама оформляла никогда бы не оформила даже когда первые годы приходила в собес ногами. а ее отфутболивали ничего не обьясняя.
Поэтому кому-то там рассказывать почему сына нет в Украине и где он платит налоги - увольте, я для этого слишком хорошо прошел эти процедуры. Да и смысла в субсидии особенно нет - последние 2 года она неуклонно снижалась давно не покрывая 15% от коммунальных услуг.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 11 лис, 2020 14:49
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
У тещі субсидія 1500грн була до підняття пенсії, зараз 1000грн. Цілком вистачає на опалювальний сезон.
Значить доходів вистачає і нічого жалітися на високі тарифи, якщо сенсу в субсидії немає.))
В Туреччині такої лафи немає з безкоштовною комуналкою.
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:14
Це правда. Ніяких субсидій немає, і не було.
Тарифи такі, які вони є, і дуже жорстка вимога до оплати комунальних послуг:
- на оплату електричної енергії виділяється 10 діб.
- на оплату газу -15 діб.
- на оплату водопостачання - 20 діб.
При неоплаті - безумовне відключення споживача (всі лічильники знаходяться у спеціальних приміщеннях будинка).
Цікаво, що ніхто ніяких даних нікуди не передає - приходить працівник постачальника - сам знімає покази і прямо на місці роздруковує квитанції на оплату.
Повторне підключення - штраф.
Дисциплінує...
Ще цікаво: в разі продажу квартири можливий борг НЕ "переноситься" новому власнику, а залишається за попереднім власником. Боржником є НЕ квартира, а людина. Тобто, під час купівлі квартири НЕ треба вивчати питання боргів. Правда ж добре?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 11 лис, 2020 15:34
В нас тут 100500 пільговиків починаючи від учасника бойових дій Бородінської битви, десь посередині визволителі Празької весни і так далі. Причому там допомогу отримують бідні депутати/прокурори та інша малоімуще населення.
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Додано: Сер 11 лис, 2020 16:28
Для планування свого зимового відпочинку: авіакомпанія Pegasus знову продає за смішною ціною авіаквитки з Києва в Ізмір та зі Львова, Харкова та Запоріжжя - в Стамбул на зимовий сезон навігації 2021 року (листопад 2020 – березень 2021 року).
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Для квитків, куплених до 31 грудня, дозволено заміну рейсу без штрафних санкцій.
Фактично за ціною трамвайного квитка попадаєш на берег Середземного моря, можливо навіть - в свою квартиру.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: Сер 11 лис, 2020 20:25
Да за однокомнатную одно отопление стоит от 1000 до 1500 грн в зависимости от температуры за окном.
Она что, в новом доме живет с горизонтальной разводкой и ходит зимой одетая?
И как она умудряется доплатить только 200 грн если есть еще горячая и холодная вода и водоотведение, газ, электричество, уборка мусора и обслуживание дома?
1) Значит, теща получает минимальные 1700 или сколько сейчас грн. пенсии и ей не хватает на элементарное.
2) Не только в Турции, но и в многих нормальных странах таких субсидий и близко нет т.к. там пенсий хватает чтобы так не унижаться.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:40
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Приватний будиночок. Сплачує рахунки лише за газ і електроенергію.
А якщо б навіть в квартирі, то обов'язковий платіж не залежить від кількості послуг, а лише від доходу. Для 2000грн близько 150грн.
1) Майже, було 1500, тепер здається близько 2000. Мова лише про комунальні, які з таким доходом практично безкоштовні, а якщо чогось не вистачає, то допомагають діти.
2. Субсидії - це зло, але в нас люблять популістів і всих, хто роздає подачки й обіцяє "дешевий" газ. Безкоштовних комунальних як в Україні напевно немає в жодній розвиненій країні. Але то вже інша тема. Та й цей офтоп можна видаляти.
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:49
1) Если приватный дом то тем более не поверю.
У меня есть дом в селе где зимой не живу ,но пару лет там делали ремонт и месяц платили по минимуму газовыми конверторами в каждой комнате - набежало 2500.
Разве что углем и дровами теща топит. В нормальном доме если топить 4-5 месяцев минимум 3-4 тыс грн в месяц выйдет судя по соседям
2) Обязательный платеж от 2000 должен быть минимум 15%х2000=300 грн
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 11 лис, 2020 21:55
Акурт, юсайте інсту, мордокигу, тєлєгу, тікток...
Не працюйте по старперівськи
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