shapo написав:1) Если приватный дом то тем более не поверю.
2) Обязательный платеж от 2000 должен быть минимум 15%х2000=300 грн
1) Ваше право. Будинок звичайно маленький 35м², але енергозберігаючий. Більше 20°С не топлять.
2) Ви дуже далекі від математики за 6 клас й від закону про розрахунок субсидії зокрема, якщо не можете порахувати платіж за елементарною фомулою розділивши дохід на 2 прожиткових мінімума й помножити на 20%(з цього року, попередні 5 було 15%)
Максимум могло бути 15%, а мінімум в тещі взагалі 6% був у 2015-му. Тепер зрозуміло, хто обирає 95-й квартал в керівництво держави й чому так живемо й ще довго житимемо.
Модераторам буде робота)).