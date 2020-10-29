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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:50

shapo написав:1) Если приватный дом то тем более не поверю.
2) Обязательный платеж от 2000 должен быть минимум 15%х2000=300 грн

1) Ваше право. Будинок звичайно маленький 35м², але енергозберігаючий. Більше 20°С не топлять.

Зображення
2) Ви дуже далекі від математики за 6 клас й від закону про розрахунок субсидії зокрема, якщо не можете порахувати платіж за елементарною фомулою розділивши дохід на 2 прожиткових мінімума й помножити на 20%(з цього року, попередні 5 було 15%)
Максимум могло бути 15%, а мінімум в тещі взагалі 6% був у 2015-му. Тепер зрозуміло, хто обирає 95-й квартал в керівництво держави й чому так живемо й ще довго житимемо.
Модераторам буде робота)).
stryzhko
 
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