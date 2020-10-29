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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 831832833834
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:49

  stryzhko написав:
shapo написав:.
Она что, в новом доме живет с горизонтальной разводкой и ходит зимой одетая?

Приватний будиночок. Сплачує рахунки лише за газ і електроенергію.
А якщо б навіть в квартирі, то обов'язковий платіж не залежить від кількості послуг, а лише від доходу. Для 2000грн близько 150грн.


1) Если приватный дом то тем более не поверю.
У меня есть дом в селе где зимой не живу ,но пару лет там делали ремонт и месяц платили по минимуму газовыми конверторами в каждой комнате - набежало 2500.
Разве что углем и дровами теща топит. В нормальном доме если топить 4-5 месяцев минимум 3-4 тыс грн в месяц выйдет судя по соседям
2) Обязательный платеж от 2000 должен быть минимум 15%х2000=300 грн
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 21:55

  akurt написав:Для планування свого зимового відпочинку: авіакомпанія Pegasus знову продає за смішною ціною авіаквитки з Києва в Ізмір та зі Львова, Харкова та Запоріжжя - в Стамбул на зимовий сезон навігації 2021 року (листопад 2020 – березень 2021 року).
Найдешевші авіаквитки з України в Туреччину від €24 в один бік та від 52 євро у два боки!
Для квитків, куплених до 31 грудня, дозволено заміну рейсу без штрафних санкцій.
Фактично за ціною трамвайного квитка попадаєш на берег Середземного моря, можливо навіть - в свою квартиру.


Акурт, юсайте інсту, мордокигу, тєлєгу, тікток...
Не працюйте по старперівськи
  Zebra написав:
  Игорь Алексеевич написав:одни по старинке - типа есть сайт тур агенства и пипец - нет людей, а др. ютуб, блогеры и т.д. - народ идёт в этот офис

по старинке уже не работает, сейчас да, через соцсети продвигаются туры в основном
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 23:50

shapo написав:1) Если приватный дом то тем более не поверю.
2) Обязательный платеж от 2000 должен быть минимум 15%х2000=300 грн

1) Ваше право. Будинок звичайно маленький 35м², але енергозберігаючий. Більше 20°С не топлять.

Зображення
2) Ви дуже далекі від математики за 6 клас й від закону про розрахунок субсидії зокрема, якщо не можете порахувати платіж за елементарною фомулою розділивши дохід на 2 прожиткових мінімума й помножити на 20%(з цього року, попередні 5 було 15%)
Максимум могло бути 15%, а мінімум в тещі взагалі 6% був у 2015-му. Тепер зрозуміло, хто обирає 95-й квартал в керівництво держави й чому так живемо й ще довго житимемо.
Модераторам буде робота)).
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 07:52

Схоже, турки врятують весь світ...
Це подружжя Türeci Özlem та Ugur Sahin - діти турецьких іммігрантів в Німеччині.
Саме вони заснували в Німеччині біофармацевтичну компанію BioNTech, яка в ці дні разом із американською компанією Pfizer розробили ефективну вакцину проти Коронавіруса - вакцина BNT162b2.
Оголошена вартість дози вакцини: 19,5 доларів США. ПОЧАТО ВИРОБНИЦТВО.
Нагадaю: знамениту Viagra розробила компанія Pfizer.
Героїв світу - в студію!
Зображення
Поточна ринкова вартість компанії, занованої турецьким подружжям, складає більше 20 міл"ярдів ойро.
Цікаво, що подружня пара, яка живе із своєю 14-річною донею в скромній квартирі недалеко від офіса компанії, дістається до офісу компанії на роверах.
Повідомляється, що подружжя, яке за величиною статків займає 93-є місце в Німеччині, не має власного автомобіля, але має квартиру в Анталії.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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