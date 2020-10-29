Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Схоже, турки врятують весь світ... Це подружжя Türeci Özlem та Ugur Sahin - діти турецьких іммігрантів в Німеччині. Саме вони заснували в Німеччині біофармацевтичну компанію BioNTech, яка в ці дні разом із американською компанією Pfizer розробили ефективну вакцину проти Коронавіруса - вакцина BNT162b2. Оголошена вартість дози вакцини: 19,5 доларів США. ПОЧАТО ВИРОБНИЦТВО. Нагадaю: знамениту Viagra розробила компанія Pfizer. Героїв світу - в студію! Поточна ринкова вартість компанії, занованої турецьким подружжям, складає більше 20 міл"ярдів ойро. Цікаво, що подружня пара, яка живе із своєю 14-річною донею в скромній квартирі недалеко від офіса компанії, дістається до офісу компанії на роверах. Повідомляється, що подружжя, яке за величиною статків займає 93-є місце в Німеччині, не має власного автомобіля, але має квартиру в Анталії.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
С сегодняшнего дня на всей территории Турецкой республики в целях борьбы с распространением Коронавируса введен запрет курения на улицах, площадях, парках и остановках общественного транспорта. Штраф составляет 188 лир или чуть больше 20 долларов США. За эти деньги - и даже гораздо дешевле - лучше купить бутылку 0,7 л самого дорогого лечебного антикоронавирусного напитка "RAKI" серии GOLD. Продавец в фирменном магазине очень рекомендовал. Куплю.
Для справки: штраф в Турецкой республике государство изымает очень просто и очень эффективно: все граждане обязаны при себе иметь ВСЕГДА и ВЕЗДЕ ID-карту. Ее следует предъявлять по первому требованию сотрудника полиции или жандармерии. Сумма штрафа заносятся в базу данных - при неуплате блокируются все банковские счета и любые операции, связанные с участием государства. Дисциплинирует. Позавчера "наш человек" повез кошечку на бесплатную прививку. Он кошечку терпит, но жена очень ее любит. Прививку сделали совершенно бесплатно в ветклинике утром. На следующее утро пришло с Дорожной полиции уведомление о штрафе на 230 лир (примерно 30$) за превышение скорости движения. Уплатил, злобно глядя на любимую кошечку жены.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 лис, 2020 09:06, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt написав:Поточна ринкова вартість компанії, занованої турецьким подружжям, складає більше 20 міл"ярдів ойро. Цікаво, що подружня пара, яка живе із своєю 14-річною донею в скромній квартирі недалеко від офіса компанії, дістається до офісу компанії на роверах. Повідомляється, що подружжя, яке за величиною статків займає 93-є місце в Німеччині, не має власного автомобіля, але має квартиру в Анталії.
Красиво! Наши чинуши\ментовское кодло не поняли бы как и зачем.
Тем временем в стабильной Анталии
The inflation rate in Turkey edged up to 11.89 percent in October of 2020 from 11.75 percent in September, in line with market forecasts. Prices of miscellaneous goods and services recorded the highest increase (27.4 percent), followed by food (16.5 percent) and health (15.6 percent). In contrast, smaller increases were seen in alcoholic beverages and tobacco (0.7 percent), clothing and footwear (2.2 percent) and communication (5.5 percent). On a monthly basis, consumer prices increased 2.1 percent, above 1 percent in September
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne) now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
Тем временем в стабильной Анталии повсеместное снижение цен на продукты питания. Вот ценник вчера в супермаркете за углом. Полуфабрикаты из говядины. Самое лакомые - внизу - это Антрекот из говядины. Это не замороженные свежее, в вакуумной упаковке - по 0,25 кг. Купил... Не хотел писать, но уж ладно. Приятель летел в Анталию из Запорожья. Я попросил купить в ДьютиФри бытылочку Ballantines - стоит 15-16 евро. За два дня до вылета он мне сообщает приятную новость, что уже купил и чуток дешевле - за 14,5 евро, типа сэкономил мне 0,5 евро. Оказалось левое. Спиртом пахнуло так, что что не упали мы. Я побежал в турецкий маркет и купил за 16 евро настоящий. Его и пили разглядывая внимательно довольно успешно сделанную подделку. Если 2 бутылки рядом - отличия видны. А если нет - вы лохАнетесь точно так, как лоханулся мой приятель. Привезенный использую как санитайзер. Приятную вещь купили в Ciльпо.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 лис, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
stryzhko написав:1) Ваше право. Будинок звичайно маленький 35м², але енергозберігаючий. Більше 20°С не топлять.
Это что за дом такой в селе в 35м2, там такие только летние кухни бывают.
stryzhko написав:2) Ви дуже далекі від математики за 6 клас й від закону про розрахунок субсидії зокрема, якщо не можете порахувати платіж за елементарною фомулою розділивши дохід на 2 прожиткових мінімума й помножити на 20%(з цього року, попередні 5 було 15%) Максимум могло бути 15%, а мінімум в тещі взагалі 6% був у 2015-му.
1) Вы и названий тех разделов математики которые я изучал вряд ли слышали 2) У моей матери никогда не было минимальной размера пенсии при трудовом стаже 53 года поэтому эти коэффициенты уменьшения ей были ни к чему и 35м2 у нее в городе считалось очень маленькой квартирой в хрущебе , а что такое 35 м2 в селе мне даже сложно назвать домом,скорее,конурой
stryzhko написав: Тепер зрозуміло, хто обирає 95-й квартал в керівництво держави й чому так живемо й ще довго житимемо. Модераторам буде робота)).
Таким "аналитикам" могу только посоветовать не ходить на выборы ибо за кого бы вы не проголосовали все равно выберут нужных и вы будете жить в таком дерьме не долго, а вечно. Особенно трогательно это звучит в контексте того что альтернативой Зеленскому на выборах был Порошенко который повысил до небес тарифы ЖКХ и ввел эти унизительные субсидии.