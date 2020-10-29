Додано: Чет 12 лис, 2020 09:22

akurt

я спорить даже не собираюсь. Запорожье существует только для того, чтобы оттуда уехать как можно раньше.

У меня нет розовых очков на счет Украины. Интересно, хорошо ли там, где нас нет.