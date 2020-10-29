Додано: Чет 12 лис, 2020 18:29

Так уж получись: akurt ежедневно общается с жителями не только разных городов Украины, но с "нашими", живущими во многих странах мира.

Сегодня был диалог с человеком, живущим в Сан-Франциско.

Человек - "наш" и работает в компании, которую легко можно найти в Google.

- Сан Франциско пустой. Нет нигде никто. Везде все закрыто. Даже общественные туалеты. То есть поехать некуда и незачем. А поехали - даже в туалет сходить негде. А "в кустики" там не ходят.

- цена на аренду квартир упала - я спросил в %, ответили так: то, что было 4500 долларов в месяц - стало 3 500 долларов месяц. Считайте сами. Предложений миллион и маленькая тележка.

- цены на недвигу упали. Как именно не уточняли, они не хотят покупать в Сан Франциско, хотят в Лос Анджелесе.

- если до вчера всем сотрудникам крутых компаний было указание "работать удаленно до Нового года", то теперь новая вводная: РАБОТАТЬ УДАЛЕННО ВСЕГДА.

- СЕО одной из крутых компаний все продал - купил домик у озера Тахо (надеюсь, Вы знаете где это, я там был пару раз, в том числе в горнолыжном центре) и переехал туда с семьей.

Руководит фирмой оттуда.



Ну вот, господа, вы еще покупаете жб параллелепипеды-недострои под аренду в Киеве? Я вас поздравляю.



Текст, который я выложу завтра, был готов ОЧЕНЬ ДАВНО. Но я не решался. Не выкладывал.

Пожалуй, время пришло.



ТРИ ЗАКОНА АКУРТА

(текст будет завтра)

Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 лис, 2020 18:49, всього редагувалось 1 раз.

В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.