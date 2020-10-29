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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 832833834835
Повідомлення Додано: Чет 12 лис, 2020 22:26

  RomaS написав:jump
А в що вкладають?

В турецьку курортну нерухомість!
Тому що це найнерухоміша нерухомість у світі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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