В турецьку курортну нерухомість!
Тому що це найнерухоміша нерухомість у світі!
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:26
В турецьку курортну нерухомість!
Тому що це найнерухоміша нерухомість у світі!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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