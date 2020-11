Додано: П'ят 13 лис, 2020 06:38

akurt написав: - Сан Франциско пустой. Нет нигде никто. Везде все закрыто. Даже общественные туалеты. То есть поехать некуда и незачем. А поехали - даже в туалет сходить негде.

- Сан Франциско пустой. Нет нигде никто. Везде все закрыто. Даже общественные туалеты. То есть поехать некуда и незачем. А поехали - даже в туалет сходить негде.

Тут шорт NASDAQa просится Потом будут легенды про закрытые туалеты и Акурта, как про чистильщика обуви и Джона Моргана