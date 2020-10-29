В турецьку курортну нерухомість!
Тому що це найнерухоміша нерухомість у світі! І йогурт тут найогуртовіший, і скумбрія найскумбрійовіша, і навіть шмурдяк - найшмурдяковіший!
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Додано: Чет 12 лис, 2020 22:26
В турецьку курортну нерухомість!
Тому що це найнерухоміша нерухомість у світі! І йогурт тут найогуртовіший, і скумбрія найскумбрійовіша, і навіть шмурдяк - найшмурдяковіший!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 лис, 2020 06:38
Тут шорт NASDAQa просится Потом будут легенды про закрытые туалеты и Акурта, как про чистильщика обуви и Джона Моргана
..а потому не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе (John Donne)
now I fear nothing, I've been trading on the Ukrainian eXchange
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