В турецьку курортну нерухомість!
Тому що це найнерухоміша нерухомість у світі! І йогурт тут найогуртовіший, і скумбрія найскумбрійовіша, і навіть шмурдяк - найшмурдяковіший!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:26
В турецьку курортну нерухомість!
Тому що це найнерухоміша нерухомість у світі! І йогурт тут найогуртовіший, і скумбрія найскумбрійовіша, і навіть шмурдяк - найшмурдяковіший!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:45
Відповідь знайти дуже просто, прочитавши пару-тройку невдах по життю - голодних босих безнадійних та безробітних, що оселилися на цій гілці.
Щодня дають корисні поради та напрямок векторів руху грошей.
Яких у них не було, немає і ніколи не буде.
А взагалі частіше читайте цю гілку - і точно будете багатим, але здоровим.
Це краще, ніж бути бідним, але хворим.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:16
ТРИ ЗАКОНА АКУРТА
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев.
2) Все, кто может - переезжают в Киев.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно её купят (хотя-бы для детей или под аренду).
Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда.
2) Все, кто может - переезжают в Анталию.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей и родителей).
P.S. Законы сформулированы 29 августа 2020 года. Впервые опубликованы в пятницу, 13 ноября 2020.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 лис, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:19
Это скорее законы для аkurt’a, для остальных - это явно не законы, а исключительно ваши хотелки...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:20
так що, ліпше результат, чим по нерухомості Анталії?
а як Тесла?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:21
Законы на то и Законы, что они не есть и не могут быть "хотелками".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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