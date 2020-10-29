В турецьку курортну нерухомість!
Тому що це найнерухоміша нерухомість у світі! І йогурт тут найогуртовіший, і скумбрія найскумбрійовіша, і навіть шмурдяк - найшмурдяковіший!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 лис, 2020 22:26
В турецьку курортну нерухомість!
Тому що це найнерухоміша нерухомість у світі! І йогурт тут найогуртовіший, і скумбрія найскумбрійовіша, і навіть шмурдяк - найшмурдяковіший!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:45
Питання правильне, неймовірно цікаве і не має відповіді.
Пара моїх приятелів - маючи дуже непоганий бізнес - вибрали ще один вектор - ресторанний бізнес.
І враження в мене - що НЕВЧАСНО.
Ідея поїти гостей винами з Австралії або Нової Зеландії та закусювати стейками із зістареної яловичнини цікава, але...
Другий вклався - саме в ці дні - в свою власну ділянку - свого часу накупився 14 соток по 4 500 доларів за сотку - намагася продати - більше 2 500 не дають (це Львів), то вирішив - просто щоби і земля, і гроші не пропадали даремно - побудувати новий будинок (два вже має, один був під оренду, але орандар виїхав ще в червні, а нових "нєт ніхто") - вчора сказав, що трохи помилився, розраховуючі на всі витрати в 100 000 доларів - вже перейщов 130 000 доларів, а ще купа вкладень:
- площадка біля воріт - 64 кв метри треба ще 3 500 доларів.
- паркан обійшовся в 500 000 гривень...
Сказав, що "пролєтаріат всіх країн" може і гарний, але пролєтаріат Львова менше, ніж за 50 доларів на день ВЖЕ НЕ ХОЧЕ ПРАЦЮВАТИ.
Моя думка: сидіти цей час в кеші - зеленому гидомирному - та думати, де та як пережити халепу...
В найбільшу халепу зараз попадають форумчани, в яких діти навчаються у випускних класах школи - куди вони будуть вступати, в які такі університети, де немає ніяких навчань з грудня 2019 - знає один Бог.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 лис, 2020 11:32, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:16
ТРИ ЗАКОНА АКУРТА
Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев.
2) Все, кто может - переезжают в Киев.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно её купят (хотя-бы для детей или под аренду).
Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда.
2) Все, кто может - переезжают в Анталию.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей и родителей).
P.S. Законы сформулированы 29 августа 2020 года. Впервые опубликованы в пятницу, 13 ноября 2020.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 лис, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:19
Это скорее законы для аkurt’a, для остальных - это явно не законы, а исключительно ваши хотелки...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:20
так що, ліпше результат, чим по нерухомості Анталії?
а як Тесла?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:21
Законы на то и Законы, что они не есть и не могут быть "хотелками".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:12
Чому ж Копійчаник, друг Акурта, постійно бігає з гілку на гілку в пошуках грошей??? неначе шакал?
Най Копійчаник навчився би класти плитку, тягти електроповодку - і за 4-5 років заробив би грошей на нову квартиру у Львові? Якщо ж 5-6 років погарував би, то й сейсмічно-космічнимй цоколь прикупив би в Ізмірі чи Анталії???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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