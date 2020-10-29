Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:45

RomaS написав: jump

А в що вкладають? А в що вкладають?

Питання правильне, неймовірно цікаве і не має відповіді.Пара моїх приятелів - маючи дуже непоганий бізнес - вибрали ще один вектор - ресторанний бізнес.І враження в мене - що НЕВЧАСНО.Ідея поїти гостей винами з Австралії або Нової Зеландії та закусювати стейками із зістареної яловичнини цікава, але...Другий вклався - саме в ці дні - в свою власну ділянку - свого часу накупився 14 соток- намагася продати -(це Львів), то вирішив - просто щоби і земля, і гроші не пропадали даремно - побудувати новий будинок (два вже має, один був під оренду, але орандар виїхав ще в червні, а нових "нєт ніхто") - вчора сказав, що, розраховуючі на всі витрати в 100 000 доларів - вже перейщов 130 000 доларів, а ще купа вкладень:- площадка біля воріт - 64 кв метри треба ще 3 500 доларів.- паркан обійшовся в 500 000 гривень...Сказав, що "пролєтаріат всіх країн" може і гарний, але пролєтаріат Львова менше, ніж за 50 доларів на день ВЖЕ НЕ ХОЧЕ ПРАЦЮВАТИ.Моя думка: сидіти цей час в кеші - зеленому гидомирному - та думати, де та як пережити халепу...В найбільшу халепу зараз попадають форумчани, в яких діти навчаються у випускних класах школи - куди вони будуть вступати, в які такі університети, де немає ніяких навчань з грудня 2019 - знає один Бог.