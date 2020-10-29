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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 833834835836>
Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 09:45

  RomaS написав:jump
А в що вкладають?

Питання правильне, неймовірно цікаве і не має відповіді.
Пара моїх приятелів - маючи дуже непоганий бізнес - вибрали ще один вектор - ресторанний бізнес.
І враження в мене - що НЕВЧАСНО.
Ідея поїти гостей винами з Австралії або Нової Зеландії та закусювати стейками із зістареної яловичнини цікава, але...
Другий вклався - саме в ці дні - в свою власну ділянку - свого часу накупився 14 соток по 4 500 доларів за сотку - намагася продати - більше 2 500 не дають (це Львів), то вирішив - просто щоби і земля, і гроші не пропадали даремно - побудувати новий будинок (два вже має, один був під оренду, але орандар виїхав ще в червні, а нових "нєт ніхто") - вчора сказав, що трохи помилився, розраховуючі на всі витрати в 100 000 доларів - вже перейщов 130 000 доларів, а ще купа вкладень:
- площадка біля воріт - 64 кв метри треба ще 3 500 доларів.
- паркан обійшовся в 500 000 гривень...
Сказав, що "пролєтаріат всіх країн" може і гарний, але пролєтаріат Львова менше, ніж за 50 доларів на день ВЖЕ НЕ ХОЧЕ ПРАЦЮВАТИ.
Моя думка: сидіти цей час в кеші - зеленому гидомирному - та думати, де та як пережити халепу...
В найбільшу халепу зараз попадають форумчани, в яких діти навчаються у випускних класах школи - куди вони будуть вступати, в які такі університети, де немає ніяких навчань з грудня 2019 - знає один Бог.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 лис, 2020 11:32, всього редагувалось 2 разів.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:16

ТРИ ЗАКОНА АКУРТА
  Faceless написав:
intertv55555 написав:Чуйка подсказывает, что из Киева пора потихоньку сворачивать удочки. Вопрос-куда?
Бегите, спасайтесь.


Законы Трибеки функционирования Киевского Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все хотят в Киев.
2) Все, кто может - переезжают в Киев.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Киеве, или неизбежно её купят (хотя-бы для детей или под аренду).

Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости:
1) Все УЖЕ хотят в Анталию. Все Испании и прочая, и прочая вычеркнуты из списка навсегда.
2) Все, кто может - переезжают в Анталию.
3) Все, у кого хватает денег - или уже купили квартиру в Анталии, или неизбежно ее купят (хотя-бы для детей и родителей).

P.S. Законы сформулированы 29 августа 2020 года. Впервые опубликованы в пятницу, 13 ноября 2020.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 лис, 2020 10:20, всього редагувалось 1 раз.
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:19

  akurt написав:Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости

Это скорее законы для аkurt’a, для остальных - это явно не законы, а исключительно ваши хотелки...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:20

  akurt написав:
  RomaS написав:jump
А в що вкладають?

Відповідь знайти дуже просто, прочитавши пару-тройку невдах по життю - голодних босих безнадійних та безробітних, що оселилися на цій гілці.
Щодня дають корисні поради та напрямок векторів руху грошей.
Яких у них не було, немає і ніколи не буде.
А взагалі частіше читайте цю гілку - і точно будете багатим, але здоровим.
Це краще, ніж бути бідним, але хворим.

так що, ліпше результат, чим по нерухомості Анталії?
а як Тесла?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:21

  ol_zy написав:
  akurt написав:Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости

Это скорее законы для аkurt’a, для остальных - это явно не законы, а исключительно ваши хотелки...

Законы на то и Законы, что они не есть и не могут быть "хотелками".
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:31

  akurt написав:
  ol_zy написав:
  akurt написав:Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости

Это скорее законы для аkurt’a, для остальных - это явно не законы, а исключительно ваши хотелки...

Законы на то и Законы, что они не есть и не могут быть "хотелками".

так то законы, а у вас какие-то хотелки. Причем хотелки как у риэлтора у которого проблема с продажами, хоть вы и не он.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:03

Хи-хи и ха-ха...
Давайте поиграем с вами в деловую игру.
Предположим, Вы не гадалка на жд вокзале Черновцов - а я не злобный алчный риэлтор.
Что тогда?
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:34

Пане Франте - Вас в ділову гру не запрошували - яку в ній може прийняти участь безробітний, що сидить на хлібі та воді?
Пан ol_zy - ФОП і піднімає працею ВВП країни.
А Ви що? Так, хіба що по вуляцях ходите... так і то, тільки асфальт зтираєте...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:35

  ol_zy написав:
  akurt написав:Законы аkurt’a функционирования Зарубежного Рынка Жилой Недвижимости

Это скорее законы для аkurt’a, для остальных - это явно не законы, а исключительно ваши хотелки...

старичок трибекиной славы хочет
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 15:38

О! Второй безработный подтянулся! Круто!
"Это же надо, чтобы сразу оба..."
А надо, тАвАрИсчИ, работать.
Арбайтен... арбайтен...
В мене в ігнорі повні неадеквати: Frant+Мизантроп+Понаехал+Yuri_T.
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